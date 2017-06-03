Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дубль Видаля помог Чили обыграть Буркина-Фасо

    Состоялся товарищеский матч, в котором сборная Чили обыграла команду Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Насьональ» в Сантьяго. Счет встречи – 3:0. Стоит отметить, что дублем отметился полузащитник «Баварии» Артуро Видаль. Еще один гол на счету Аньего Сагаля.

    Сборной Чили предстоит участие в Кубке конфедераций, который стартует 17 июня. Чилийцы будут выступать в группе В с командами Камеруна, Германии и Австралии. Первый матч состоится 18 июня, а соперником их будут камерунцы.

    Товарищеские матчи

    Чили – Буркина-Фасо – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Видаль, 10; 2:0 – Видаль, 70; 3:0 – Сагаль, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2017 06:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11