Дубль Видаля помог Чили обыграть Буркина-Фасо

Состоялся товарищеский матч, в котором сборная Чили обыграла команду Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Насьональ» в Сантьяго. Счет встречи – 3:0. Стоит отметить, что дублем отметился полузащитник «Баварии» Артуро Видаль. Еще один гол на счету Аньего Сагаля.

Сборной Чили предстоит участие в Кубке конфедераций, который стартует 17 июня. Чилийцы будут выступать в группе В с командами Камеруна, Германии и Австралии. Первый матч состоится 18 июня, а соперником их будут камерунцы.

Товарищеские матчи

Чили – Буркина-Фасо – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Видаль, 10; 2:0 – Видаль, 70; 3:0 – Сагаль, 86.