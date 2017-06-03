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  • Источник: руководство «Аякса» проведет экстренное собрание по поводу возможного ухода Боша в «Боруссию»

Источник: руководство «Аякса» проведет экстренное собрание по поводу возможного ухода Боша в «Боруссию»

3 июня 2017, 01:02
2

Ранее «Бомбардир» писал о том, что главный тренер «Аякса» Петер Бош может продолжить карьеру в «Боруссии». Согласно изданию Telesport, руководство амстердамского клуба в лице генерального директора Эдвина ван дер Сара и спортивного директора Марка Овермарса проведет экстренное собрание для обсуждения ситуации.

Напомним, должность главного тренера «Боруссии» освободилась после того, как клуб объявил о расставании с Томасом Тухелем. Считается, что дортмундский клуб предлагает Бошу контракт с годовой зарплатой в 4 миллиона евро.

Источник: Telegraaf.nl
Голландия. Эредивизие Германия. Бундеслига Аякс Боруссия Д Бош Петер
Комментарии (2)
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serglider
1496444977
Бедный Аякс, европейские футбольные "акулы" дербанят клуб как хотят! Интересно на каком уровне он играл в еврокубках, если бы мог из года в год играть стабильным составом...
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ДАША Д
1496459222
А удерживать то нечем. Столько Аяксу не потянуть.
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