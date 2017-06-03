Источник: руководство «Аякса» проведет экстренное собрание по поводу возможного ухода Боша в «Боруссию»

Ранее «Бомбардир» писал о том, что главный тренер «Аякса» Петер Бош может продолжить карьеру в «Боруссии». Согласно изданию Telesport, руководство амстердамского клуба в лице генерального директора Эдвина ван дер Сара и спортивного директора Марка Овермарса проведет экстренное собрание для обсуждения ситуации.

Напомним, должность главного тренера «Боруссии» освободилась после того, как клуб объявил о расставании с Томасом Тухелем. Считается, что дортмундский клуб предлагает Бошу контракт с годовой зарплатой в 4 миллиона евро.