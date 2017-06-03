Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: руководство «Аякса» проведет экстренное собрание по поводу возможного ухода Боша в «Боруссию»

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что главный тренер «Аякса» Петер Бош может продолжить карьеру в «Боруссии». Согласно изданию Telesport, руководство амстердамского клуба в лице генерального директора Эдвина ван дер Сара и спортивного директора Марка Овермарса проведет экстренное собрание для обсуждения ситуации.

    Напомним, должность главного тренера «Боруссии» освободилась после того, как клуб объявил о расставании с Томасом Тухелем. Считается, что дортмундский клуб предлагает Бошу контракт с годовой зарплатой в 4 миллиона евро.

    Источник: Telegraaf.nl

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2017 01:02
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 июня 2017, 06:07

      А удерживать то нечем. Столько Аяксу не потянуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 3 июня 2017, 02:09

      Бедный Аякс, европейские футбольные "акулы" дербанят клуб как хотят! Интересно на каком уровне он играл в еврокубках, если бы мог из года в год играть стабильным составом...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11