Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций-2017

Нападающий сборной России Артем Дзюба не сможет принять участие на предстоящем Кубке конфедераций-2017. Форвард уже покинул расположение национальной команды из-за проблем с коленом.

«Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места», – сказал Дзюба.

В минувшем сезоне чемпионата России Дзюба забил 13 голов в 26 матчах.

Напомним, что из-за травм на домашнем турнире также не смогут сыграть Алан Дзагоев и Марио Фернандес.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»