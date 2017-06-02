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    Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций-2017

    Нападающий сборной России Артем Дзюба не сможет принять участие на предстоящем Кубке конфедераций-2017. Форвард уже покинул расположение национальной команды из-за проблем с коленом.

    «Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места», – сказал Дзюба.

    В минувшем сезоне чемпионата России Дзюба забил 13 голов в 26 матчах.

    Напомним, что из-за травм на домашнем турнире также не смогут сыграть Алан Дзагоев и Марио Фернандес.

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    Источник: РФС

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    02.06.2017 15:18
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 3 июня 2017, 03:15

      у него не с коленом проблемы(не может полено болеть)...проблемы у него с головой и совестью,хотя о чём это я? какая голова и совесть у полена?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 июня 2017, 00:21

      Полено неожиданно прикинулось больным ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +92

      yuran63 2 июня 2017, 20:35

      Шлюба вновь соскачил....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 2 июня 2017, 20:27

      Ребят, есть согласные? Это Дзюба такой большой человек, или это бомбардир одно интервью на 100 частей делит? У меня в ленте через строчку про его деревянное колено новости! Разве нет поинтересней новости в мире футбола?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Roman Armeec 2 июня 2017, 20:31

      Делят, для бОльшего количества кликов.

      -1
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec > kykyi 2 июня 2017, 20:32

      Сдается мнение, бомбардир уже не тот?

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Roman Armeec 2 июня 2017, 20:34

      Кризис.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 2 июня 2017, 19:56

      Слава угодникам,что протягалина не будет учавствовать в КК, меньше по 0-16 проиграем Мексике...

      0
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      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 2 июня 2017, 19:15

      Больше всех орал, а вот теперь он не сможет поехать на войну.

      0
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      Рейтинг: +20

      Mifan021 2 июня 2017, 18:33

      Оно и лучше даже. Сейчас главное, Кору не дозаявить)) быть беде тогда)

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 2 июня 2017, 18:31

      "Дзюба: «Ребята знают, что со мной можно пойти на войну»"

      Что, мразь, до линии фронта не доехал, решил в лазарете отсидеться!? Расстрелять!

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 2 июня 2017, 18:14

      Реально слился, ибо в игре 30 тура бегал, пиздел на всех..какое у него колено? Доктора Зенита, идиоты что ли, что бы дать добро на игру?Такой Дзюба мудак, который не хочет выступать за сборную!

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 июня 2017, 17:44

      ну теперь взгляд черчесова упадёт на опытного кержакова)

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