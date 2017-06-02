Мутко: «Планирую побыть со сборной, посмотреть, как идет работа»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, чем намерен заниматься в Австрии. Напомним, ранее сообщалось, что Мутко прибыл в расположение сборной России, которая в Нойштифте проводит подготовительный сбор к Кубку конфедераций.

– Планирую сегодня и завтра побыть с командой, посмотреть, как обстановка, как идет работа, как настрой. Пообщаюсь с тренерским штабом, с ребятами. Потом улечу в Москву, а ребята – на игру. В понедельник у меня серьезное мероприятие, посмотрим, удастся ли вырваться в Будапешт. Думаю об этом. Совсем времени нет, сами понимаете.

– Какие ожидания от матча?

– Получаю информацию в ежедневном режиме. Вижу, что обстановка хорошая, ребята работают.

– О чем сейчас поговорили с Черчесовым?

– Мы каждый день говорим, сейчас просто поприветствовали друг друга.