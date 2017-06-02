Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Планирую побыть со сборной, посмотреть, как идет работа»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал, чем намерен заниматься в Австрии. Напомним, ранее сообщалось, что Мутко прибыл в расположение сборной России, которая в Нойштифте проводит подготовительный сбор к Кубку конфедераций.

    – Планирую сегодня и завтра побыть с командой, посмотреть, как обстановка, как идет работа, как настрой. Пообщаюсь с тренерским штабом, с ребятами. Потом улечу в Москву, а ребята – на игру. В понедельник у меня серьезное мероприятие, посмотрим, удастся ли вырваться в Будапешт. Думаю об этом. Совсем времени нет, сами понимаете.

    – Какие ожидания от матча?

    – Получаю информацию в ежедневном режиме. Вижу, что обстановка хорошая, ребята работают.

    – О чем сейчас поговорили с Черчесовым?

    – Мы каждый день говорим, сейчас просто поприветствовали друг друга.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2017 14:52
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 июня 2017, 21:19

      Посмотри,за одно и пивка попьёте,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 2 июня 2017, 19:30

      Не надо "побыть"! Примета плохая. В свое время Фурсенко уже побыл... Знаем, что после случилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 июня 2017, 17:19

      Приехал отдохнуть, ведь грузчиком работает, а все думают языком. Вот теперь
      с Лысым в баньку, водочки и девчат губастых побольше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 2 июня 2017, 17:18

      Отдохнуть в Австрии за казенный счет хорошо ведь...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > mihail200606 2 июня 2017, 17:20

      ... и вроде на работе.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vladimir-7 3 июня 2017, 12:07

      Да хрен с ними - с расходами на этого клоуна! Есть клоуны и куда расточительнее. Но он же уже состав на матчи определяет, если вспомнить его пророческое заявление по поводу Фернандеса! Зря Черчесов с этой затеей связался. Боюсь, что только угробит свою репутацию. После сказки, что сделал в Польше. Хотя его схемы игры сборной читаются. Пока без особого воплощения и результата.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 июня 2017, 17:16

      А он подумал - оно (в смысле он) им надо?
      Такая уж она (он) для сборной отрада?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 2 июня 2017, 17:16

      Провел политнакачку, как в добрые старые времена...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Pinasonic 2 июня 2017, 16:21

      Мутко решил обмыть со сборной попадание на Кубок конфедераций.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Хмурый71 2 июня 2017, 15:11

      Прибыл "супер-мотиватор",теперь дело пойдёт!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11