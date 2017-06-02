Канделаки: «Соглашение о показе Кубка конфедераций и ЧМ-2018 достигнуто»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила о заключении соглашения с ФИФА о показе матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Ранее появилась информация, что российские телеканалы заплатят за права на показ Кубка конфедераций и ЧМ-2018 около 36 миллионов долларов. Изначально ФИФА требовала за телеправа около 120 миллионов.

«Соглашение достигнуто, скоро вы узнаете подробности. «Матч ТВ» покажет матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций. Болельщики получат полный доступ к сборной России по футболу. Торги шли долго, это нормальный процесс», – заявила Канделаки.

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