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    Канделаки: «Соглашение о показе Кубка конфедераций и ЧМ-2018 достигнуто»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила о заключении соглашения с ФИФА о показе матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

    Ранее появилась информация, что российские телеканалы заплатят за права на показ Кубка конфедераций и ЧМ-2018 около 36 миллионов долларов. Изначально ФИФА требовала за телеправа около 120 миллионов.

    «Соглашение достигнуто, скоро вы узнаете подробности. «Матч ТВ» покажет матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций. Болельщики получат полный доступ к сборной России по футболу. Торги шли долго, это нормальный процесс», – заявила Канделаки.

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    Источник: ТАСС

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    02.06.2017 13:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 3 июня 2017, 00:08

      Чем ты там Тина торговала???Наторговала...Торговка-Тина.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 июня 2017, 17:19

      Это даже не событие, по другому и быть не могло,
      Они по любому будут отбивать бабло.

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 2 июня 2017, 15:07

      Хоть насосала, хоть натараторила, хоть заработала..... Главное ПОКАЖУТ, Опять болеть и чертыхаться будем мужики!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 15:05

      Пока ВВ не вмешался , все сидели и сосали .... пустышку ! А щас - " ... соглашение достигнуто...! и ... торги шли долго ....!"

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 июня 2017, 14:18

      Всеееее....герой нашего времени...где аплодисменты и памятник

      1
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