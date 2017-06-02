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    «Уфа» решит вопрос с продлением контракта Беленова на следующей неделе

    «Уфа» в ближайшее время решит вопрос о продлении контракта с голкипером Александром Беленовым. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

    – Ситуация с новым контрактом голкипера Александра Беленова не изменилась? Он по-прежнему думает?

    – Рассчитываю, что в течение следующей недели мы решим все вопросы.

    – До какого срока будете ждать его ответа?

    – Мы не ставим какие-то конкретные сроки. Давайте подождем до конца следующей недели.

    – Есть ли с Беленовым предварительная договоренность?

    – Не хотел бы об этом говорить.

    В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Беленов провел 26 матчей, в которых пропустил 29 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2017 12:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 14:53

      Не думаю , что у Беленова найдется вариант лучше , чем в Уфе . Там в игре , а в другой команде сядет на лавку , и что дальше ?

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