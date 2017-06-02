«Уфа» решит вопрос с продлением контракта Беленова на следующей неделе

«Уфа» в ближайшее время решит вопрос о продлении контракта с голкипером Александром Беленовым. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.
– Ситуация с новым контрактом голкипера Александра Беленова не изменилась? Он по-прежнему думает?
– Рассчитываю, что в течение следующей недели мы решим все вопросы.
– До какого срока будете ждать его ответа?
– Мы не ставим какие-то конкретные сроки. Давайте подождем до конца следующей недели.
– Есть ли с Беленовым предварительная договоренность?
– Не хотел бы об этом говорить.
В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Беленов провел 26 матчей, в которых пропустил 29 голов.
Источник: «Спорт-Экспресс»