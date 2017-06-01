Нобоа покинет «Ростов» вслед за Бердыевым

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа заявил, что покинет донской клуб вслед за вице-президентом команды Курбаном Бердыевым.

Ранее туркменский специалист объявил об уходе из стана желто-синих и, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Рубине».

«Сегодня у меня закончился отпуск, приеду в Россию и поговорю с моим агентом. Одно могу сказать точно: раз Бердыев не остается в «Ростове», то я тоже не останусь. Так что поговорю с агентом и в ближайшее время скажу, где продолжу карьеру.

С Бердыевым тоже обязательно поговорю. Даже с ним в первую очередь – по поводу будущего сотрудничества, нужно узнать о его решении. Затем уже посмотрим, как все сложится», – сказал Нобоа.

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