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    Нобоа покинет «Ростов» вслед за Бердыевым

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа заявил, что покинет донской клуб вслед за вице-президентом команды Курбаном Бердыевым.

    Ранее туркменский специалист объявил об уходе из стана желто-синих и, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Рубине».

    «Сегодня у меня закончился отпуск, приеду в Россию и поговорю с моим агентом. Одно могу сказать точно: раз Бердыев не остается в «Ростове», то я тоже не останусь. Так что поговорю с агентом и в ближайшее время скажу, где продолжу карьеру.

    С Бердыевым тоже обязательно поговорю. Даже с ним в первую очередь – по поводу будущего сотрудничества, нужно узнать о его решении. Затем уже посмотрим, как все сложится», – сказал Нобоа.

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    Источник: Р-Спорт

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    01.06.2017 16:00
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2017, 18:53

      Очень плохо если Ростов рассыпется.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > OfaZavr 2 июня 2017, 00:27

      Он уже рассыпался(

      1
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      Рейтинг: +87

      grain 1 июня 2017, 18:09

      Жаль Ростов, была симпатичная команда, в ФУТБОЛ играли, но сейчас все решают деньги, если нет финансирования, то и команды нет! А Нобоа в любом нашем клубе ко двору будет...

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > grain 2 июня 2017, 00:26

      Деньги решали всегда..не "сейчас", просто иногда было незаметно. Ростов жаль, но тут странная ситуация..да..Бердыев..не знаю, что написать дальше.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 1 июня 2017, 17:57

      Спасибо Ростову за достойную ЛЕ

      3
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом > Decorhome 1 июня 2017, 23:02

      и ЛЧ - Бавария, Атлетико, ПСВ.
      Боюсь не скоро увидим Ростов в еврокубках, а жаль(

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Decorhome 2 июня 2017, 00:24

      ДА.

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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 1 июня 2017, 17:44

      Давай в Динамо!))

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      Рейтинг: +144

      человек просто 1 июня 2017, 17:30

      Это не океан сначала бегит капитан. А потом крысы.

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > человек просто 2 июня 2017, 00:23

      Почему крысы? Что игроки за ним пойдут - известно было ДО успехов Ростова.

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 1 июня 2017, 17:27

      ну все. эра Ростова закончилась так и не начавшись....

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Тони Монтана Б 2 июня 2017, 00:22

      Эра Ростова..её и быть не могло, был отличный сезон, парни отдали всё..молодцы. А как же ростовчане? То есть успех клуба зависит только от Бердыева?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 июня 2017, 17:18

      Интересно,а что по Азмуну?Наверное сейчас скажут,что договор у него всё-таки с Рубином)))

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > андрей андреев 1 июня 2017, 17:29

      Если не в Европу, то вслед за Курбаном однозначно.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 1 июня 2017, 17:00

      это не красит тренера если опять! за собой основных заберет!

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Chernyi Lis 2 июня 2017, 08:04

      В Ростове есть Калачёв, который никуда не уйдёт, а тот,кто уйдёт и так бывшие Рубиновые..
      Если Азмун со скандалом ушёл к Бердыева из Рубина, то это о многом говорит...
      Когда Бердыев выпускал первый раз молоденького парнишку, похожего на фитиль,в Рубине,этот парнишка шугался даже взгляда таких игроков,как Вася Березуцкий... Бердыев его научил не приседать и быть по- спортивному наглым... Теперь Азмун отдаёт то, что взял в кредит...
      Я не удивлюсь, что ещё кто- то вернётся в Рубин из ушедших в 13-том году из команды вслед за тренером...

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      Рейтинг: +673

      life85 1 июня 2017, 16:45

      Через сезон Ростов в ФНЛ ?

      -3
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 1 июня 2017, 16:30

      И потихоньку потянулись игроки за Курбаном Бердыевым. Ростов ровно на половину обеднеет, и будет он в середине таблицы (Ростов), а то и того хуже.....

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