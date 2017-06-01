Дмитрий Комбаров: «Сборной России никого не нужно бояться»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров считает, что Кубок конфедераций-2017 отличный шанс проявить себя новичкам команды. По его словам, россияне никого не должны бояться, а биться в каждом матче на победу.

«Понятно, что негативный фон после чемпионата Европы был огромным, и мы должны реабилитироваться на Кубке конфедераций. Выводы после Евро? Он только один – работать, тренироваться и выкладываться. Тогда не получилось, надеюсь, получится сейчас. Отчасти проблемы на Евро были и в психологии. Но сейчас у нас отличный коллектив, никаких разногласий нет.

У нас сейчас достаточно молодая сборная, и Кубок конфедераций – хороший шанс показать и проявить себя, и для болельщиков и игроков это будет большой праздник. Наша страна не избалована большими победами на крупных турнирах, и на предстоящем мы ставим перед собой цель победить, и думаю, что это вполне возможно.

Конечно, Португалия и Германия мощные команды, но, к примеру, португальцев мы уже обыгрывали в отборе предыдущего Евро и в товарищеской игре, с немцами играли хорошо во время отбора к чемпионату мира 2010 года; никого не нужно бояться, нужно выходить на поле и показывать свои лучшие качества, тогда успех придет.

Конечно, чувствуется, что сейчас мы готовимся к крупному турниру. Настрой тренерского штаба, настрой игроков – это показатель того, что впереди у нас большой турнир, все хотят показать хорошую игру и порадовать болельщиков», – считает Комбаров.

Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).