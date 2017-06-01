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    Дмитрий Комбаров: «Сборной России никого не нужно бояться»

    Защитник сборной России Дмитрий Комбаров считает, что Кубок конфедераций-2017 отличный шанс проявить себя новичкам команды. По его словам, россияне никого не должны бояться, а биться в каждом матче на победу.

    «Понятно, что негативный фон после чемпионата Европы был огромным, и мы должны реабилитироваться на Кубке конфедераций. Выводы после Евро? Он только один – работать, тренироваться и выкладываться. Тогда не получилось, надеюсь, получится сейчас. Отчасти проблемы на Евро были и в психологии. Но сейчас у нас отличный коллектив, никаких разногласий нет.

    У нас сейчас достаточно молодая сборная, и Кубок конфедераций – хороший шанс показать и проявить себя, и для болельщиков и игроков это будет большой праздник. Наша страна не избалована большими победами на крупных турнирах, и на предстоящем мы ставим перед собой цель победить, и думаю, что это вполне возможно.

    Конечно, Португалия и Германия мощные команды, но, к примеру, португальцев мы уже обыгрывали в отборе предыдущего Евро и в товарищеской игре, с немцами играли хорошо во время отбора к чемпионату мира 2010 года; никого не нужно бояться, нужно выходить на поле и показывать свои лучшие качества, тогда успех придет.

    Конечно, чувствуется, что сейчас мы готовимся к крупному турниру. Настрой тренерского штаба, настрой игроков – это показатель того, что впереди у нас большой турнир, все хотят показать хорошую игру и порадовать болельщиков», – считает Комбаров.

    Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).

    Источник: ТАСС

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    01.06.2017 09:15
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +459

      77SAM 2 июня 2017, 00:03

      А зря...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 1 июня 2017, 22:06

      Старый пердун в молодой команде... Скоро увидим вас в деле а не на словах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 1 июня 2017, 17:26

      Твои слова, да богу в уши...
      Но болеть за вас все равно будем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 15:01

      Бояться нужно толь себя !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 1 июня 2017, 11:54

      Что-то с трудом верится в сборную!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Хмурый71 1 июня 2017, 11:19

      Кроме самих себя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 1 июня 2017, 10:43

      И бесстрашно отряд поскакал на врага,
      Завязалось...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Pinasonic 1 июня 2017, 10:00

      Вспомнил, что с немцами хорошо играли в 2010 году, семь лет прошло уже. В португальской прессе наверное пишу про 1:7 с Россией.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Pinasonic 1 июня 2017, 10:25

      7:1 незабываемый матч, когда В. Малафеев глотал мячи почти с центра
      поля и тренер Ярцев даже ушел в раздевалку. не дождавшись окончания матча.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 1 июня 2017, 10:31

      "Сейчас отличный коллектив и никаких разногласий", а, что раньше был
      плохой коллектив и были разногласия? Не лепи горбатова, Комбаров.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 1 июня 2017, 09:32

      Обычно после таких слов....., проваливаемся с треском!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 1 июня 2017, 09:26

      будем посмотреть......

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