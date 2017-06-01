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Дмитрий Комбаров: «Сборной России никого не нужно бояться»

1 июня 2017, 09:15
15

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров считает, что Кубок конфедераций-2017 отличный шанс проявить себя новичкам команды. По его словам, россияне никого не должны бояться, а биться в каждом матче на победу.

«Понятно, что негативный фон после чемпионата Европы был огромным, и мы должны реабилитироваться на Кубке конфедераций. Выводы после Евро? Он только один – работать, тренироваться и выкладываться. Тогда не получилось, надеюсь, получится сейчас. Отчасти проблемы на Евро были и в психологии. Но сейчас у нас отличный коллектив, никаких разногласий нет.

У нас сейчас достаточно молодая сборная, и Кубок конфедераций – хороший шанс показать и проявить себя, и для болельщиков и игроков это будет большой праздник. Наша страна не избалована большими победами на крупных турнирах, и на предстоящем мы ставим перед собой цель победить, и думаю, что это вполне возможно.

Конечно, Португалия и Германия мощные команды, но, к примеру, португальцев мы уже обыгрывали в отборе предыдущего Евро и в товарищеской игре, с немцами играли хорошо во время отбора к чемпионату мира 2010 года; никого не нужно бояться, нужно выходить на поле и показывать свои лучшие качества, тогда успех придет.

Конечно, чувствуется, что сейчас мы готовимся к крупному турниру. Настрой тренерского штаба, настрой игроков – это показатель того, что впереди у нас большой турнир, все хотят показать хорошую игру и порадовать болельщиков», – считает Комбаров.

Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Комбаров Дмитрий
Комментарии (15)
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84aivengo
1496297979
не бояться и достойно играть не всегда совпадают ....
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lek!
1496298033
Сами себя бойтесь , чаше всего просто фигней на поле страдаете.
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VikNMar
1496298379
А что бояться ...... всё равно ничего не светит .
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Alex3920486
1496298733
Обычно после таких слов....., проваливаемся с треском!
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Pinasonic
1496300449
Вспомнил, что с немцами хорошо играли в 2010 году, семь лет прошло уже. В португальской прессе наверное пишу про 1:7 с Россией.
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Дядя Серёжа
1496302999
И бесстрашно отряд поскакал на врага, Завязалось...
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Хмурый71
1496305185
Кроме самих себя.
Ответить
river31
1496327217
Твои слова, да богу в уши... Но болеть за вас все равно будем!
Ответить
polt
1496344009
Старый пердун в молодой команде... Скоро увидим вас в деле а не на словах.
Ответить
77SAM
1496351007
А зря...
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