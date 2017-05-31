Кудряшов не уверен в попадании в заявку на Кубок конфедераций

Защитник сборной России Федор Кудряшов признался, что не чувствует себя основным игроком национальной команды. По его словам, лишь несколько человек могут быть спокойны за место в заявке на Кубок конфедераций.

«Мне трудно ответить на вопрос о своей роли в команде, наверное, это лучше спрашивать у тренерского штаба. Со своей стороны, я стараюсь делать все от меня зависящее, показывать, что я могу быть полезен команде.

Честно говоря, я не чувствую себя основным игроком сборной, ощущаю себя наравне со всеми остальными партнерами по команде. Только капитан и вице-капитаны на данный момент могут чувствовать себя в сборной более или менее спокойно, всем остальным нужно доказывать, что они достойны попасть в окончательный список национальной команды», – сказал футболист.

Напомним, что сборная России сейчас проводит подготовку в Австрии к Кубку конфедераций. Окончательная заявка на турнир будет состоять из 23 футболистов. Она должна быть оформлена не позднее 7 июня. Сейчас в составе Станислава Черчесова находятся 28 футболистов.