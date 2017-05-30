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  • Ляйтеншторфер: «Однажды Черчесов чуть не подрался с главным тренером «Тироля»

Ляйтеншторфер: «Однажды Черчесов чуть не подрался с главным тренером «Тироля»

30 мая 2017, 17:58
2

Бывший наставник «Тироля» Вольфганг Ляйтеншторфер поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове, который выступал за команду из Инсбрука с 1996 по 2002 год. После завершения карьеры игрока россиянин работал там тренером вратарей и специалистом по физподготовке, а с 2004 по 2006 год возглавлял ее.

«Он был очень дисциплинированным, всегда работал над собой. Он постоянно пытался вникнуть в тренировочный процесс, всегда учился новому. Тогда я не представлял себе, что он станет тренером российской сборной. Сначала я наблюдал за ним, когда он тренировал «Спартак», потом – другие команды. Сборная – это пока главное достижение в его карьере.

Плюс он делает ставку на физическую подготовку. Некоторые говорят, что он может быть жестким? Если что-то идет не так, как он хочет, он может быть очень жестким, и все должны это принять, потому что за этим могут последовать выводы.

Много лет назад, когда он был голкипером «Тироля», мы проводили матч в чемпионате страны. Кто-то из защитников что-то делал не так, как он хотел, и он реально разозлился. Тогда он чуть не подрался с тренером, потому что ему не понравилось, как тот руководил обороной. А вот таким разозленным в качестве тренера я его не помню.

Оказал ли влияние на Черчесова как тренера нынешний наставник сборной Германии Йоахим Лев, руководивший «Тиролем» в 2001-2002 годах? Сначала он перенял что-то от Курта Яры (прим. – главный тренер «Тироля» в 1999-2001 годах), затем – от Лева. И, конечно, от меня (улыбается).

Буду переживать за россиян на чемпионате мира. Желаю ему всего наилучшего», – сказал Ляйтеншторфер.

Напомним, что в настоящее время российская национальная команда проводит сбор в Австрии накануне Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Nikiforof
1496156461
Геннадий орлов нервно поежился, но выговорить фамилию попытался.
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bayern06
1496160043
таких чуть у Черчесова была не чуть-чуть
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