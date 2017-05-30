Касильяс: «Буффон заслужил победу в Лиге чемпионов»

Экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс, выступающий ныне в «Порту», заявил, что вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заслужил победу в Лиге чемпионов. Испанец отметил, что в финале турнира, который состоится 3 июня в Кардиффе, он будет переживать за сливочных, подчеркнув при этом, что если бы соперником «бьянконери» был другой клуб, он бы болел за Буффона всем сердцем.

«Если бы соперником «Ювентуса» в финале был не «Реал», я бы все сердцем желал Буффону выиграть Лигу чемпионов. Он это заслужил. Очевидно, что я болельщик мадридцев, но путь Джиджи не должен закончится без Кубка европейских чемпионов.

Он выиграл почти все, но это трофей, которого он не хватает. Он тяжело вздыхает по нему. У Буффона отличный сезон, он вернулся в финал, а для нас – «старых людей», я имею в виду себя и Петра Чеха, – это здорово. Это показывает, что и в 39 лет вы все еще можете чувствовать себя хорошо и быть конкурентоспособным», – сказал Касильяс.

Напомним, Буффон дважды принимал участие в финале Лиги чемпионов (2003, 2015) и оба раза не сумел завоевать трофей.