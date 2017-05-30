Черчесов: «Говорить о составе сборной России на Кубок конфедераций преждевременно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии команды, а также заявил, что рано говорить о составе национальной сборной на предстоящий Кубок конфедераций.

«У нас два контрольных матча, где мы будем определять состав перед играми, поскольку будут встречи с разными командами, и у футболистов может быть разное состояние. Сейчас у нас идут тренировки, мы внимательно отслеживаем состояние игроков и от этого будем исходить. Сегодня говорить о том, что будет через две-три недели, преждевременно.

Дзюба проводит все тренировки, колено дает работать, и у нас никаких нареканий нет. Понятно, что Дзагоева и Фернандеса нет. Ситуация складывалась так, что ни с одним, ни с другим мы практически не работали», – сказал специалист в эфире программы «Футбол России».

Сборная России проведет два товарищеских матча против Венгрии (5 июня) и сборной Чили (9 июня).