Ролан Гусев назвал Головина лучшим полузащитником РФПЛ нынешнего сезона

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев выразил мнение, что хавбек армейцев Александр Головин стал лучшим игроком РФПЛ в своем амплуа по итогам нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего россиянина заинтересовано руководство «Челси».

«Лучшим полузащитником сезона назову Сашу Головина. Мне нравится его прогресс, для своего возраста Саша демонстрирует довольно зрелый футбол. Он прибавил и технически, и физически.

К тому же при Викторе Гончаренко Головин становится ключевой фигурой в команде, ее лидером. Делает все на высокой скорости, обладает хорошим ударом, голова всегда наверху. Может играть как на команду, так и индивидуально. Думаю, что Саша самый мобильный полузащитник РФПЛ на данный момент, поэтому я считаю его лучшим», – сказал Гусев.

В нынешнем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, занеся себе в актив три забитых мяча и два голевых паса.