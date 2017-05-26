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  • Смолов: «Фернандес способен сделать сборную России сильнее»

Смолов: «Фернандес способен сделать сборную России сильнее»

26 мая 2017, 07:07
10

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не стал комментировать травму защитника ЦСКА Марио Фернандеса, которая помешает бразильцу дебютировать в составе сборной России на Кубке конфедераций. По его словам, эту позицию может закрыть защитник «Зенита» Игорь Смольников.

– Нужен ли сборной России иностранец, который получает российский паспорт, а потом в решающий момент улетает лечить нос на историческую родину?

– Этот вопрос уместнее адресовать руководству нашей национальной команды. У Марио точно есть игровые качества, чтобы сделать сборную России сильнее, в том числе на самом высоком уровне. Что касается его травмы, не владею информацией и не мне о ней судить. Думаю, на его позиции вполне достойно может сыграть Игорь Смольников.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Краснодар ЦСКА Зенит Смолов Федор Смольников Игорь Фернандес Марио
Комментарии (10)
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Obi Wan
1495772395
Налетели, налетели на пацана...пусть лечится. А кто не может играть пусть идёт домой, а не травмы других обсуждает!
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VeniaminS
1495778618
Хороший защитник!!!
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dok66
1495781761
Фернандес нужен сборной здоровым ! Как кто-то предложил : пускай в маске играет . Если нужно будет , он и в маске сыграет , но Кубок Конфедераций этого не стоит .
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Sanches 1204
1495783777
Если улетел,значит есть на то причины,наверняка он расстроен не меньше нашего
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Sylpheed
1495784976
Если выбирать между сборной и клубом, я всегда буду на стороне клуба. Хорошо, что Игорь не поехал с Аланом. Еще бы Головина вытянуть из этого днища. Сборная будет достойно играть только при Бердыеве, это уже всем по-моему ясно. При нем даже Кокорин заиграет.
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Бан
1495787582
За такой вопрос надо сломать нос его задающему, а потом предложить продолжить интервью.
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Партос
1495788890
Скорей всего усилит, только такими темпами это будет уже не сборная России
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виктоша
1495801940
Марио, конечно, усилит, но натурализация иностранцев - не наш путь.
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