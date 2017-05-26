Смолов: «Фернандес способен сделать сборную России сильнее»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не стал комментировать травму защитника ЦСКА Марио Фернандеса, которая помешает бразильцу дебютировать в составе сборной России на Кубке конфедераций. По его словам, эту позицию может закрыть защитник «Зенита» Игорь Смольников.

– Нужен ли сборной России иностранец, который получает российский паспорт, а потом в решающий момент улетает лечить нос на историческую родину?

– Этот вопрос уместнее адресовать руководству нашей национальной команды. У Марио точно есть игровые качества, чтобы сделать сборную России сильнее, в том числе на самом высоком уровне. Что касается его травмы, не владею информацией и не мне о ней судить. Думаю, на его позиции вполне достойно может сыграть Игорь Смольников.