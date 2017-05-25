Черчесов: «Газон на «Санкт-Петербурге»? Все будет хорошо, не надо быть настроенными пессимистично»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о состоянии газона на стадионе «Санкт-Петербург».

Отметим, что на арене на Крестовском острове меняют газон. Ранее сообщалось, что стоимость смены травяного покрытия оценивается в 21 миллион рублей.

– Сейчас на «Санкт-Петербурге» меняют газон – успеете ли привыкнуть к новому покрытию?

– Предыгровая процедура обязательна, поэтому мы там будем. Решили поменять газон – его поменяют, поле будет в порядке, все будет хорошо. Не надо быть настроенными пессимистично.