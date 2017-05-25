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    Черчесов: «Газон на «Санкт-Петербурге»? Все будет хорошо, не надо быть настроенными пессимистично»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о состоянии газона на стадионе «Санкт-Петербург».

    Отметим, что на арене на Крестовском острове меняют газон. Ранее сообщалось, что стоимость смены травяного покрытия оценивается в 21 миллион рублей.

    – Сейчас на «Санкт-Петербурге» меняют газон – успеете ли привыкнуть к новому покрытию?

    – Предыгровая процедура обязательна, поэтому мы там будем. Решили поменять газон – его поменяют, поле будет в порядке, все будет хорошо. Не надо быть настроенными пессимистично.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2017 23:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 26 мая 2017, 07:04

      Они так между играми травку менять собираются?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 мая 2017, 23:53

      На Арсенале после отмороженных уже сменили, хотя да..там же не лярды)

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 25 мая 2017, 23:48

      А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

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