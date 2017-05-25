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    Жулиано может перейти из «Зенита» в «Вильярреал» за 14 миллионов

    Полузащитник «Зенита» Жулиано может продолжить карьеру в «Вильярреале». По информации источника, испанский клуб пока не делал конкретных предложений о переходе 26-летнего бразильца, однако активно собирал информацию о нем.

    Сообщается, что сумма возможного трансфера оценивается в 14 миллионов евро. Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.

    В нынешнем сезоне Жулиано провел за «Зенит» в РФПЛ 28 матчей, в которых записал на свой счет восемь голов и семь результативных передач.

    Источник: ФАН

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    25.05.2017 17:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 мая 2017, 10:41

      Тащил ЛЕ и 14 миллионов для Газпрома.... WTF ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 25 мая 2017, 21:17

      хороший игрок не хуже халка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 25 мая 2017, 20:35

      Маловероятна вся эта утятина. Скорее нужно избавиться от ненужного балласта -Юсуповы, Кокорины, Шатовых уже состарившиеся , но почему-то еще кому -то подающие надежды.Больше всякой мути вокруг них, чем собственно игры.

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 25 мая 2017, 20:25

      ДВАЙТЕ УЖЕ КАКОГО НИБУДЬ ГЕНУ БУКИНА КУПИТЕ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 мая 2017, 19:34

      Зениту нужны деньги или не нужен Жулиано?
      Версия не без изъяна.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      kirjuhaaa 25 мая 2017, 19:17

      В Зените нужно делать полную чистку. Во первых, убирать всех стариков - Ивановича, Жиркова и к сожалению легенд клуба - Анюкова, Кержа и Данни. Продавать, если есть спрос Нету, Гарсию, Маурисио, Файзулина, Рязанцева. Зениту нужно купить 2х центральных защитников моложе 24 лет, пару атакующих игроков. И дать шанс, на конец, парочку своих воспитанников. В Зенит2 уже какой год играют зентр.защитник Зуев, Атакующий полузащитник - Евсеев и опорник - Бавин. Дать уже дорогу парочке молодых и купить 4-5 легионеров 94-97 года, по примеру Монако.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > kirjuhaaa 25 мая 2017, 19:28

      Да давно пора..а начать с Луческу, не пошло. Хотя он то на Халка и Витселя рассчитывал, а вон как повернули)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > kirjuhaaa 25 мая 2017, 20:01

      Ты коммуняга, чтоль? Весь мир развалим, а потом новый строить будем. Уже разогнали раз хорошую команду, что КУЕФА взяла. После этого и мучаемся.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > kirjuhaaa 25 мая 2017, 20:38

      услышал бы тебя Миллер да и назначил вместо Митрофанова вот было бы чудненько!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 мая 2017, 18:46

      это свиной сайт его продает

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 25 мая 2017, 18:22

      Ну прально пора валить из проекта !

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 мая 2017, 18:19

      Такими кадрами бросаться,так и Рязанцев скоро в основу попадёт)))
      Лучший игрок на сегодня,куда его продавать???
      Или снова из ... пальца информация высосана?

      1
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 25 мая 2017, 17:58

      БЕЖАТЬ-КУДА?

      0
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