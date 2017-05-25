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  • Жулиано может перейти из «Зенита» в «Вильярреал» за 14 миллионов

Жулиано может перейти из «Зенита» в «Вильярреал» за 14 миллионов

25 мая 2017, 17:01
18

Полузащитник «Зенита» Жулиано может продолжить карьеру в «Вильярреале». По информации источника, испанский клуб пока не делал конкретных предложений о переходе 26-летнего бразильца, однако активно собирал информацию о нем.

Сообщается, что сумма возможного трансфера оценивается в 14 миллионов евро. Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Жулиано провел за «Зенит» в РФПЛ 28 матчей, в которых записал на свой счет восемь голов и семь результативных передач.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Вильярреал Жулиано
Комментарии (18)
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dok66
1495721251
Бежать нужно из Зени при этом менеджменте , пока есть возможность .
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Жентус
1495721784
Лучших отбирают, останутся Кокоша с Эрнани... Когда Зенит от мусора избавится? Включая тренера...
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kykyi
1495722592
Херня, Путин и Мутко сказали "импортозаместим, легко".
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семёнычев
1495725576
Такими кадрами бросаться,так и Рязанцев скоро в основу попадёт))) Лучший игрок на сегодня,куда его продавать??? Или снова из ... пальца информация высосана?
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spartach n1
1495725745
Ну прально пора валить из проекта !
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giluxa1963
1495727207
это свиной сайт его продает
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kirjuhaaa
1495729073
В Зените нужно делать полную чистку. Во первых, убирать всех стариков - Ивановича, Жиркова и к сожалению легенд клуба - Анюкова, Кержа и Данни. Продавать, если есть спрос Нету, Гарсию, Маурисио, Файзулина, Рязанцева. Зениту нужно купить 2х центральных защитников моложе 24 лет, пару атакующих игроков. И дать шанс, на конец, парочку своих воспитанников. В Зенит2 уже какой год играют зентр.защитник Зуев, Атакующий полузащитник - Евсеев и опорник - Бавин. Дать уже дорогу парочке молодых и купить 4-5 легионеров 94-97 года, по примеру Монако.
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subbotaspartak
1495730060
Зениту нужны деньги или не нужен Жулиано? Версия не без изъяна.
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евгений сергеевичч
1495736275
хороший игрок не хуже халка
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ItalianFootball
1495784495
Тащил ЛЕ и 14 миллионов для Газпрома.... WTF ?
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