Жулиано может перейти из «Зенита» в «Вильярреал» за 14 миллионов

Полузащитник «Зенита» Жулиано может продолжить карьеру в «Вильярреале». По информации источника, испанский клуб пока не делал конкретных предложений о переходе 26-летнего бразильца, однако активно собирал информацию о нем.

Сообщается, что сумма возможного трансфера оценивается в 14 миллионов евро. Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Жулиано провел за «Зенит» в РФПЛ 28 матчей, в которых записал на свой счет восемь голов и семь результативных передач.