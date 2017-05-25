Роналду и Нету – в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал предварительный состав национальной команды на Кубок конфедераций-2017.
Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Португалии, в заявку из 24 футболистов попали нападающий «Реала» Криштиану Роналду и защитник «Зенита» Луиш Нету.
Вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба – «Спортинг»), Жозе Са («Порту»);
Защитники: Бруну Алвеш («Кальяри», Италия), Седрик Соареш («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нелсон Семеду (оба – «Бенфика»), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал», Испания), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д, Германия);
Полузащитники: Адриен Силва («Спортинг»), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Данилу Перейра («Порту»), Жоао Мариу («Интер», Италия), Жоао Моутинью («Монако»), Пицци («Бенфика»), Виллиам Карвалью («Спортинг»);
Нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернарду Силва («Монако»), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг»), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).
Напомним, что на групповом этапе Кубка конфедераций сборная Португалии сыграет с командами России, Мексики и Новой Зеландии.