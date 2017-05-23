Рыжиков: «Грасия? Не знаю, будем ли мы работать с ним в следующем сезоне»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением о главном тренере команды Хави Грасии. По словам стража ворот, он не знает, останется ли специалист в клубе в следующем сезоне.

«У меня только положительные впечатления от работы под руководством Хави Грасии. Хотя я не знаю, будем ли мы с ним работать в следующем сезоне. Но иностранному специалисту очень сложно адаптироваться в России. Это порой касается и игроков. К сожалению, в нашем клубе не нашлось человека, который мог бы помочь Грасии и рассказать все тонкости об РФПЛ. Посмотрим, что будет дальше», – сказал футболист.

Напомним, ранее Рыжиков заявил, что продлил контракт с казанским клубом еще на один год.