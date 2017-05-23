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    Рыжиков: «Грасия? Не знаю, будем ли мы работать с ним в следующем сезоне»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением о главном тренере команды Хави Грасии. По словам стража ворот, он не знает, останется ли специалист в клубе в следующем сезоне.

    «У меня только положительные впечатления от работы под руководством Хави Грасии. Хотя я не знаю, будем ли мы с ним работать в следующем сезоне. Но иностранному специалисту очень сложно адаптироваться в России. Это порой касается и игроков. К сожалению, в нашем клубе не нашлось человека, который мог бы помочь Грасии и рассказать все тонкости об РФПЛ. Посмотрим, что будет дальше», – сказал футболист.

    Напомним, ранее Рыжиков заявил, что продлил контракт с казанским клубом еще на один год.

    Источник: Спорт FM

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    23.05.2017 21:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 мая 2017, 21:35

      ага и Луческу и "тренеришки" тоже все тонкости расскажите, а то они тоже не знают )))

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