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    Инфантино: «Приглашаю весь мир приехать на Кубок конфедераций и ЧМ-2018 в Россию и открыть для себя эту прекрасную страну»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что всегда был уверен в выполнении Россией обязательств, взятых на себя по проведению Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года. Руководитель пригласил весь мир посетить эти два турнира.

    «Я всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства, и сейчас мы видим конкретные факты. Поэтому, если у кого-то и были какие-то сомнения, то теперь результат налицо.

    Я в качестве президента ФИФА, но что намного более важно, в качестве футбольного фаната могу пригласить весь мир приехать в Россию на Кубок конфедераций и чемпионат мира, и открыть для себя эту прекрасную страну», – сказал Инфантино.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Сборная России сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией. В другом квартете встретятся Германия, Чили, Камерун и Австралия. Мировое первенство-2018 с 14 июня по 15 июля примут 11 российских городов.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2017 16:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -256

      balaton78 26 мая 2017, 14:26

      Красавец Инфантино! Так держать!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 мая 2017, 10:48

      В России иначе и быть не может,назло врагам Россия всегда и во всем будет лучшей,а чемпионат мира превратится в великий праздник дружбы между всеми народами! Страна готова принять гостей хоть сейчас, добро пожаловать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 23 мая 2017, 17:01

      После таких слов где-то в Киеве прогремел взрыв пукана Петруши

      9
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