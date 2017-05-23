Инфантино: «Приглашаю весь мир приехать на Кубок конфедераций и ЧМ-2018 в Россию и открыть для себя эту прекрасную страну»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что всегда был уверен в выполнении Россией обязательств, взятых на себя по проведению Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года. Руководитель пригласил весь мир посетить эти два турнира.

«Я всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства, и сейчас мы видим конкретные факты. Поэтому, если у кого-то и были какие-то сомнения, то теперь результат налицо.

Я в качестве президента ФИФА, но что намного более важно, в качестве футбольного фаната могу пригласить весь мир приехать в Россию на Кубок конфедераций и чемпионат мира, и открыть для себя эту прекрасную страну», – сказал Инфантино.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Сборная России сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией. В другом квартете встретятся Германия, Чили, Камерун и Австралия. Мировое первенство-2018 с 14 июня по 15 июля примут 11 российских городов.