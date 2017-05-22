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    В заявке сборной Чили на Кубок конфедераций Санчес значился как игрок «Баварии»

    Сборная Чили объявила заявку на Кубок конфедераций, который с 17-го июня по 2 июля пройдет в четырех городах России.

    В списке из 23-х футболистов каждый его член прикреплен к своему клубу. В первоначальной версии нападающий «Арсенала» Алексис Санчес был представлен в качестве игрока «Баварии». Позже пресс-служба исправила ошибку. Ранее «Бомбардир» писал о том, что мюнхенский клуб готов выделить 60 миллионов евро на покупку 28-летнего форварда.

    В минувшем сезоне Санчес забил 29 голов и отдал 19 результативных передач в 50-ти играх всех турниров. Команда Арсена Венгера финишировала в турнирной таблице английской Премьер-лиги на пятом месте и впервые за 20 лет не сыграет в Лиге чемпионов.

    Источник: Twitter

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    22.05.2017 20:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +429

      sold93 22 мая 2017, 22:15

      уппс, спойлер))

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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 22 мая 2017, 21:12

      да бежать ему из арсенала надо, смотришь на игру арсенала и такое ощущение что для футболистов эта мука какая то, не какого удовольствия от игры не получают

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 22 мая 2017, 21:11

      Ошибочка по Фрейду? Для Арса оптимальный вариант, Венгер явно конкурентов усиливать не хочет, но пока инфы что клубы близка к трансферу не было...

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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 22 мая 2017, 20:27

      утка!!!

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