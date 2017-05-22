В заявке сборной Чили на Кубок конфедераций Санчес значился как игрок «Баварии»

Сборная Чили объявила заявку на Кубок конфедераций, который с 17-го июня по 2 июля пройдет в четырех городах России.

В списке из 23-х футболистов каждый его член прикреплен к своему клубу. В первоначальной версии нападающий «Арсенала» Алексис Санчес был представлен в качестве игрока «Баварии». Позже пресс-служба исправила ошибку. Ранее «Бомбардир» писал о том, что мюнхенский клуб готов выделить 60 миллионов евро на покупку 28-летнего форварда.

В минувшем сезоне Санчес забил 29 голов и отдал 19 результативных передач в 50-ти играх всех турниров. Команда Арсена Венгера финишировала в турнирной таблице английской Премьер-лиги на пятом месте и впервые за 20 лет не сыграет в Лиге чемпионов.