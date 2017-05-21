Терри был заменен на 26-й минуте в последнем матче за «Челси» в АПЛ

В игре 38-го тура английской Премьер-лиге «Челси» разгромил «Сандерленд» со счетом 5:1. Капитан хозяев Джон Терри был заменен на 26-й минуте, уступив место на поле Гари Кэхиллу.

В апреле клуб сообщил о том, что 36-летний защитник покинет команду по окончании сезона. Терри начал карьеру за лондонский клуб в 1998 году под 26-м номером. В составе «пенсионеров» он пять раз становился чемпионом страны и обладателем Кубка. Англичанин трижды завоевывал Кубок Лиги, два раза – Суперкубок Англии. На счету Терри золотые медали Лиги чемпионов и Лиги Европы. 27-го мая команда Антонио Конте сыграет с «Арсеналом» в финале Кубка Англии.

Зрители фанатского сектора вывесили несколько баннеров в честь капитана. «Спасибо за все», — написано на одной из растяжек.