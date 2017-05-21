Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Терри был заменен на 26-й минуте в последнем матче за «Челси» в АПЛ

    В игре 38-го тура английской Премьер-лиге «Челси» разгромил «Сандерленд» со счетом 5:1. Капитан хозяев Джон Терри был заменен на 26-й минуте, уступив место на поле Гари Кэхиллу.

    В апреле клуб сообщил о том, что 36-летний защитник покинет команду по окончании сезона. Терри начал карьеру за лондонский клуб в 1998 году под 26-м номером. В составе «пенсионеров» он пять раз становился чемпионом страны и обладателем Кубка. Англичанин трижды завоевывал Кубок Лиги, два раза – Суперкубок Англии. На счету Терри золотые медали Лиги чемпионов и Лиги Европы. 27-го мая команда Антонио Конте сыграет с «Арсеналом» в финале Кубка Англии.

    Зрители фанатского сектора вывесили несколько баннеров в честь капитана. «Спасибо за все», — написано на одной из растяжек.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2017 19:17
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 21 мая 2017, 22:32

      Конте не хотел его больше видеть, что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      the eternal knight 21 мая 2017, 21:47

      гнидой был гнидой останется. а эталон это лам

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 21 мая 2017, 21:14

      классный игрок, ну теперь по всей видимости в зенит))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 21 мая 2017, 20:27

      Ушла ещё одна ЛЕГЕНДА клуба!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 21 мая 2017, 19:52

      Реально - Легенда и Эталон Защитника! Пример всем защитникам! Просто слов нет..................

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      beer68 21 мая 2017, 19:47

      Великий игрок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit 21 мая 2017, 19:47

      можно было оставить, хоть на один тайм

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow > Bozigit 21 мая 2017, 19:52

      играл бы он под 45 номером, тогда бы дали тайм доиграть)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit > ПФК ЦСКА Моscow 21 мая 2017, 20:21

      браво. не заметил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 19:45

      Терри - легенда для Челси ! Но время беспощадно .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 21 мая 2017, 19:27

      Вот это замена было очень трогательны. Я даже чуть-чуть поплакал,они проста молодцы.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11