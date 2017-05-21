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  • Терри был заменен на 26-й минуте в последнем матче за «Челси» в АПЛ

Терри был заменен на 26-й минуте в последнем матче за «Челси» в АПЛ

21 мая 2017, 19:17
11

В игре 38-го тура английской Премьер-лиге «Челси» разгромил «Сандерленд» со счетом 5:1. Капитан хозяев Джон Терри был заменен на 26-й минуте, уступив место на поле Гари Кэхиллу.

В апреле клуб сообщил о том, что 36-летний защитник покинет команду по окончании сезона. Терри начал карьеру за лондонский клуб в 1998 году под 26-м номером. В составе «пенсионеров» он пять раз становился чемпионом страны и обладателем Кубка. Англичанин трижды завоевывал Кубок Лиги, два раза – Суперкубок Англии. На счету Терри золотые медали Лиги чемпионов и Лиги Европы. 27-го мая команда Антонио Конте сыграет с «Арсеналом» в финале Кубка Англии.

Зрители фанатского сектора вывесили несколько баннеров в честь капитана. «Спасибо за все», — написано на одной из растяжек.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Терри Джон
Комментарии (11)
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САНЁК17
1495384053
Вот это замена было очень трогательны. Я даже чуть-чуть поплакал,они проста молодцы.
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dok66
1495385148
Терри - легенда для Челси ! Но время беспощадно .
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Bozigit
1495385227
можно было оставить, хоть на один тайм
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beer68
1495385234
Великий игрок
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Yurini
1495385539
Реально - Легенда и Эталон Защитника! Пример всем защитникам! Просто слов нет..................
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Docentusa
1495387656
Ушла ещё одна ЛЕГЕНДА клуба!!!
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NEON-SM
1495390472
классный игрок, ну теперь по всей видимости в зенит))))
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the eternal knight
1495392461
гнидой был гнидой останется. а эталон это лам
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allkeeper
1495395178
Конте не хотел его больше видеть, что ли?
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