Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Терри летом уйдет из «Челси»

    Защитник «Челси» Джон Терри покинет команду по окончании сезона.

    «Каждый человек в «Челси» благодарен Джону за все, что он сделал для клуба. Он был выдающимся игроком, воодушевляющим капитаном и всегда демонстрировал исключительную преданность делу.

    За время его пребывания в клубе «Челси» стал одним из лучших в мире, и этим мы обязаны в том числе и Джону. На «Стэмфорд Бридж» его имя всегда будет звучать с уважением. Мы с нетерпением будем ждать его возвращения в будущем», — сказала спортивный директор клуба Марина Грановская.

    Терри дебютировал за «Челси» в 1998 году. Защитник принял участие в 713-ти встречах и забил 66 мячей. 36-летний англичанин занимает третье место в списке рекордсменов клуба по количеству сыгранных матчей.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2017 19:29
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -36

      FatalMix 17 апреля 2017, 22:54

      напомните, чью он жену потрахивал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Flydis > FatalMix 18 апреля 2017, 00:17

      Уэйна Бриджа

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +660

      Oligarxgold 17 апреля 2017, 21:07

      Еще один легендарный футболист скоро закончить свою профессионально

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      dimka86 17 апреля 2017, 20:10

      с уходом этого человека уходит вся эпоха,где были одни из лучших игроков в истории

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11