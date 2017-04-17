Терри летом уйдет из «Челси»

Защитник «Челси» Джон Терри покинет команду по окончании сезона.

«Каждый человек в «Челси» благодарен Джону за все, что он сделал для клуба. Он был выдающимся игроком, воодушевляющим капитаном и всегда демонстрировал исключительную преданность делу.

За время его пребывания в клубе «Челси» стал одним из лучших в мире, и этим мы обязаны в том числе и Джону. На «Стэмфорд Бридж» его имя всегда будет звучать с уважением. Мы с нетерпением будем ждать его возвращения в будущем», — сказала спортивный директор клуба Марина Грановская.

Терри дебютировал за «Челси» в 1998 году. Защитник принял участие в 713-ти встречах и забил 66 мячей. 36-летний англичанин занимает третье место в списке рекордсменов клуба по количеству сыгранных матчей.