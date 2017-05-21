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    Президент «Лиона» заявил, что Лаказетт имеет договоренность с «Атлетико» о переходе

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что нападающий Александр Лаказетт имеет устную договоренность с «Атлетико» о переходе во время летнего трансферного окна.

    «У Лаказетта есть устная договоренность с «Атлетико», но ситуация неопределенная – нужно дождаться решения Спортивного арбитражного суда об отмене трансферного запрета.

    Мы удовлетворили просьбу Александра и провели переговоры с «Атлетико». Другое дело, что трансфер должен состояться на наших условиях», – сказал Ола.

    Ранее сам футболист заявлял, что летом покинет команду. В нынешнем сезоне Лаказетт провел за «Лион» в чемпионате Франции 30 матчей, в которых забил 28 голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: L' Equipe

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    21.05.2017 13:12
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