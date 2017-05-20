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    Лаказетт сказал, что уйдет из «Лиона»

    Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт объявил об уходе из клуба в период летнего трансферного окна.

    «Думаю, сейчас подходящий момент, чтобы уйти из «Лиона». Я хочу открыть для себя что-то новое, покинуть зону комфорта и выйти на другой уровень», – сказал 25-летний игрок сборной Франции.

    Таким образом, матч 38-го тура Лиги 1 против «Ниццы» станет для форварда последним за «Олимпик». В нынешнем сезоне на его счету 35 голов и пять ассистентских баллов в 44-х встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро. Команда Бруно Женезио занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата.

    По ходу сезона сообщалось об интересе к Лаказетту со стороны «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».

    Источник: L' Equipe

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    20.05.2017 00:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 20 мая 2017, 09:50

      В Реал! Может стать заменой сдавшему позиции Бензема!

      0
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 20 мая 2017, 08:52

      Ценник 40 а где-то выше написано что у матича 35,непоймешь как их оценивают

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 20 мая 2017, 03:12

      ЗРЯ

      0
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