Лаказетт сказал, что уйдет из «Лиона»

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт объявил об уходе из клуба в период летнего трансферного окна.

«Думаю, сейчас подходящий момент, чтобы уйти из «Лиона». Я хочу открыть для себя что-то новое, покинуть зону комфорта и выйти на другой уровень», – сказал 25-летний игрок сборной Франции.

Таким образом, матч 38-го тура Лиги 1 против «Ниццы» станет для форварда последним за «Олимпик». В нынешнем сезоне на его счету 35 голов и пять ассистентских баллов в 44-х встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро. Команда Бруно Женезио занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата.

По ходу сезона сообщалось об интересе к Лаказетту со стороны «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».