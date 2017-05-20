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    Сарсания уверен, что Кокорин вернется в сборную России

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил уверенность, что нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин вернется в сборную. Напомним, ранее главный тренер россиян Станислав Черчесов не включил нападающего в расширенный состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций.

    – Кокорин не попал даже в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций. Верите, что Александр еще вернется на прежний уровень?

    – У него есть практически все футбольные качества. Скорость, хорошая работа с мячом, он достаточно крепкий. Все это никуда не делось. Причина, наверное, в голове. Так что, думаю, еще может вернуться.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кокорин забил четыре гола в 26 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2017 06:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -13

      Popularov 20 мая 2017, 14:16

      Сарсания! Какой Кокорин??? Какая сборная??? Куда вернуться??? Не смешите людей и их ТАПКИ! Кокорин ПРОПИЛ и провалял на дурачка свой "талант"!
      Пропил, бездарно ПРОВАЛЯЛ и остался у разбитого корыта!
      Своим РАЗГИЛЬДЯЙСКИМ отношением к делу, Кокорин БЕЗДАРНО зарыл в землю свой футбольный талант и его уже никакими вашими "благими" намерениями НЕ ОТКОПАТЬ!
      Это конец - большой и толстый всему таланту Кокорина! Это КОНЕЦ!!!
      Кокорин ещё в Динамо, при активной деструктивной помощи Денисова, уже начал закапывать свой талант, а в Зените закопал его окончательно и без поворотно!!!
      Кокорин погнался за большими деньгами, а на свой талант он давно уже НАПЛЕВАЛ и ЗАГУБИЛ его и в землю закопал, в погоне за бешеными деньгами! С таким отношением к делу, Кокорин никогда в сборную НЕ ВЕРНЁТСЯ! Кокорину в сборной делать НЕЧЕГО! Черчесов правильно сделал, что НЕ ПРИГЛАСИЛ Кокорина в сборную!!! А зачем в сборной игрок, который ПУСТОЕ МЕСТО и ничего из себя не представляет! Кокорину надо урезать оклад в десять раз, а повысить только тогда, когда заиграет и покажет результат! Зачем Кокорину платить бешеные деньги - НИ ЗА ЧТО??? В Зените он отбывает бездельный НОМЕР, а в промежутках между матчами СКАНДАЛИТ и БАЛДЕЕТ!

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 20 мая 2017, 11:15

      Нужно чтобы он очнулся.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 мая 2017, 10:09

      Всё! Я больше не могу это читать )))

      -1
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 20 мая 2017, 08:49

      Конечно вернётся, если даже Габулов вернулся

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2017, 08:27

      пусть лучше он вернется в Монако

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