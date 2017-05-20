Сарсания уверен, что Кокорин вернется в сборную России

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил уверенность, что нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин вернется в сборную. Напомним, ранее главный тренер россиян Станислав Черчесов не включил нападающего в расширенный состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций.

– Кокорин не попал даже в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций. Верите, что Александр еще вернется на прежний уровень?

– У него есть практически все футбольные качества. Скорость, хорошая работа с мячом, он достаточно крепкий. Все это никуда не делось. Причина, наверное, в голове. Так что, думаю, еще может вернуться.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кокорин забил четыре гола в 26 матчах.