Сарсания уверен, что Кокорин вернется в сборную России

Сарсания! Какой Кокорин??? Какая сборная??? Куда вернуться??? Не смешите людей и их ТАПКИ! Кокорин ПРОПИЛ и провалял на дурачка свой "талант"!
Пропил, бездарно ПРОВАЛЯЛ и остался у разбитого корыта!
Своим РАЗГИЛЬДЯЙСКИМ отношением к делу, Кокорин БЕЗДАРНО зарыл в землю свой футбольный талант и его уже никакими вашими "благими" намерениями НЕ ОТКОПАТЬ!
Это конец - большой и толстый всему таланту Кокорина! Это КОНЕЦ!!!
Кокорин ещё в Динамо, при активной деструктивной помощи Денисова, уже начал закапывать свой талант, а в Зените закопал его окончательно и без поворотно!!!
Кокорин погнался за большими деньгами, а на свой талант он давно уже НАПЛЕВАЛ и ЗАГУБИЛ его и в землю закопал, в погоне за бешеными деньгами! С таким отношением к делу, Кокорин никогда в сборную НЕ ВЕРНЁТСЯ! Кокорину в сборной делать НЕЧЕГО! Черчесов правильно сделал, что НЕ ПРИГЛАСИЛ Кокорина в сборную!!! А зачем в сборной игрок, который ПУСТОЕ МЕСТО и ничего из себя не представляет! Кокорину надо урезать оклад в десять раз, а повысить только тогда, когда заиграет и покажет результат! Зачем Кокорину платить бешеные деньги - НИ ЗА ЧТО??? В Зените он отбывает бездельный НОМЕР, а в промежутках между матчами СКАНДАЛИТ и БАЛДЕЕТ!
Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил уверенность, что нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин вернется в сборную. Напомним, ранее главный тренер россиян Станислав Черчесов не включил нападающего в расширенный состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций.
– Кокорин не попал даже в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций. Верите, что Александр еще вернется на прежний уровень?
– У него есть практически все футбольные качества. Скорость, хорошая работа с мячом, он достаточно крепкий. Все это никуда не делось. Причина, наверное, в голове. Так что, думаю, еще может вернуться.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кокорин забил четыре гола в 26 матчах.