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    Широков: «Настроение и поведение Луческу передается «Зениту»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что поведение главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу плохо сказывается на игре петербургской команды. По мнению Широкова, сине-бело-голубые не сумеют обогнать в турнирной таблице ЦСКА и занять второе место, дающее право выступать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Настроение и поведение тренера передается команде. «Зенит» периодически лихорадит. Неплохие выступления сменяются нервными срывами, не способствующими качественной игре. Все это взаимосвязано. Не знаю, что способствовало такому поведению: «Зенит» выиграл у «Краснодара», продолжает борьбу за второе место.

    Армейцам нужно выиграть еще один матч. А «Зениту» предстоит очень серьезный выезд. «Локомотив» последний матч перед своими болельщиками будет играть сверхсерьезно. «Зениту» во что бы то ни стало нужно побеждать, чтобы хотя бы претендовать на второе место. Хотя, конечно, все зависит в первую очередь от ЦСКА», — сказал Широков.

    Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет 21 мая и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.05.2017 00:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 19 мая 2017, 10:08

      Приглашение Луческу - это ошибка ...как и набор посредственных игроков которые даже не играют в основе ...Дюкова надо снимать с должности за такие ошибки..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 19 мая 2017, 08:25

      Приглашение Луческу грубейшая ошибка менеджмента Зенита!
      Прежде чем приглашать нового тренера необходимо навести порядок с селекционной службой, и теми работниками клуба, кто следит за кандидатами на пост рулевого .
      Последние годы вообще у Зенита менеджмент практически отсутствовал- результат болельщики видят налицо!
      Пока этот вопрос будет стоять-движения вперед мы не увидим!

      3
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      Рейтинг: +160

      виктоша > ZENIT-59 19 мая 2017, 16:07

      Вот правильно! Зри, что называется, в самый корень, а не только в Луческу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 мая 2017, 08:08

      Да тут все очевидно. Как бы ни закончился сезона для Зенита, даже с попаданием ЛЧ, Луческу надо увольнять. А руководству стоит задуматься, чтобы позвать мужика на пост тренера, а не плаксивую девочку, как это было 2 последних раза. Я думаю, даже болельщикам Зенита противно в интервью вместо разбора полетов слушать про то, что судьи плохие, СМИ плохие и чиновники клуб не хвалят.

      4
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 мая 2017, 05:06

      там еще непонятно кто кого сливает: тренер команду или команда тренера

      0
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 19 мая 2017, 01:08

      С Луческу им ЛЧ нечего делать. Групповой в ЛЕ для них потолок.

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