Широков: «Настроение и поведение Луческу передается «Зениту»

Бывший капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что поведение главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу плохо сказывается на игре петербургской команды. По мнению Широкова, сине-бело-голубые не сумеют обогнать в турнирной таблице ЦСКА и занять второе место, дающее право выступать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Настроение и поведение тренера передается команде. «Зенит» периодически лихорадит. Неплохие выступления сменяются нервными срывами, не способствующими качественной игре. Все это взаимосвязано. Не знаю, что способствовало такому поведению: «Зенит» выиграл у «Краснодара», продолжает борьбу за второе место.

Армейцам нужно выиграть еще один матч. А «Зениту» предстоит очень серьезный выезд. «Локомотив» последний матч перед своими болельщиками будет играть сверхсерьезно. «Зениту» во что бы то ни стало нужно побеждать, чтобы хотя бы претендовать на второе место. Хотя, конечно, все зависит в первую очередь от ЦСКА», — сказал Широков.

Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет 21 мая и начнется в 15:00 по московскому времени.