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  • Широков: «Настроение и поведение Луческу передается «Зениту»

Широков: «Настроение и поведение Луческу передается «Зениту»

19 мая 2017, 00:46
6

Бывший капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что поведение главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу плохо сказывается на игре петербургской команды. По мнению Широкова, сине-бело-голубые не сумеют обогнать в турнирной таблице ЦСКА и занять второе место, дающее право выступать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Настроение и поведение тренера передается команде. «Зенит» периодически лихорадит. Неплохие выступления сменяются нервными срывами, не способствующими качественной игре. Все это взаимосвязано. Не знаю, что способствовало такому поведению: «Зенит» выиграл у «Краснодара», продолжает борьбу за второе место.

Армейцам нужно выиграть еще один матч. А «Зениту» предстоит очень серьезный выезд. «Локомотив» последний матч перед своими болельщиками будет играть сверхсерьезно. «Зениту» во что бы то ни стало нужно побеждать, чтобы хотя бы претендовать на второе место. Хотя, конечно, все зависит в первую очередь от ЦСКА», — сказал Широков.

Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет 21 мая и начнется в 15:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Широков Роман Луческу Мирча
Комментарии (6)
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suhoffmonstro
1495145320
С Луческу им ЛЧ нечего делать. Групповой в ЛЕ для них потолок.
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Аид666
1495159608
там еще непонятно кто кого сливает: тренер команду или команда тренера
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bset
1495170517
Да тут все очевидно. Как бы ни закончился сезона для Зенита, даже с попаданием ЛЧ, Луческу надо увольнять. А руководству стоит задуматься, чтобы позвать мужика на пост тренера, а не плаксивую девочку, как это было 2 последних раза. Я думаю, даже болельщикам Зенита противно в интервью вместо разбора полетов слушать про то, что судьи плохие, СМИ плохие и чиновники клуб не хвалят.
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ZENIT-59
1495171538
Приглашение Луческу грубейшая ошибка менеджмента Зенита! Прежде чем приглашать нового тренера необходимо навести порядок с селекционной службой, и теми работниками клуба, кто следит за кандидатами на пост рулевого . Последние годы вообще у Зенита менеджмент практически отсутствовал- результат болельщики видят налицо! Пока этот вопрос будет стоять-движения вперед мы не увидим!
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Путник 13
1495177705
Приглашение Луческу - это ошибка ...как и набор посредственных игроков которые даже не играют в основе ...Дюкова надо снимать с должности за такие ошибки..
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