Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Комитет РФС по этике считает высказывания Луческу недопустимыми

Комитет РФС по этике считает высказывания Луческу недопустимыми

18 мая 2017, 13:06
17

В комитете РФС по этике остались недовольны высказываниями главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу после матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0). Об этом сообщил глава комитета Семен Андреев.

Напомним, румынский специалист ранее сообщил, что у него сложилось впечатление, будто президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды. Также Луческу досрочно покинул пресс-конференцию, обозвав журналистов.

«Мы ждем обращения президента РФС или исполкома. Думаю, президенту будет не очень удобно это сделать, поскольку заявление Луческу затронуло и его, а вот исполком сможет обратиться в комитет по этике 22 мая.

Я считаю недопустимым такие высказывания и субъективные рассуждения — тем более в адрес журналистов. Душить слово во все времена было неприемлемым», – сказал Андреев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Мутко Виталий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zarsm
1495102394
Нытик цыганский, надоел уже.
Ответить
maior-60
1495102806
Цыган вконец распоясался.
Ответить
Asbjorn
1495102851
да цыган свалит после последнего матча,ему все равно,тут все виноваты,кроме него
Ответить
Nevsky_RU
1495104497
Че у нас за трешняк в стране начинается. Появляются неприкосновенные персоналии, и ужесточается цензура. Ну сказал он и что, это его мнение, ему для того журналисты и задают вопросы. Не пришел на прессконференцию - штраф, пришел но сказал то, что думаешь - штраф. Ебануться. Чинуши делают что хотят, а народу об этом говорить запрещено - терпите россияне...
Ответить
dok66
1495105434
А что вы так всполошились ? Было оскорбление ? Нет ! Или у нас уже свобода слова отменена и свое мнение можно высказывать только с чьего-то согласия ? За уход с конференции по регламенту - штраф , и все дела .
Ответить
Argon
1495110210
Ктоб сомневался? Жополизы
Ответить
akspvl
1495112570
Такой человек, как Луческу, с его опытом , имеет право иметь свое мнение и поставить журналистов на свое место. Накат на Зенит имеет место быть, славите бездарные Спартак, ЦСКА, публикуете мнения в прошлом известных футболистов, которые мало кому сейчас интересны. Имейте уважение к большому мастеру большого футбола!
Ответить
Popularov
1495115434
Мирча Луческу ПРАВИЛЬНО сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита". Такое впечатление сложилось не только у тренера Зенита, но и у подавляющего числа любителей футбола Санкт-Петербурга! Мы все возмущены тем, как Мутко прикрывал судейские СКАНДАЛЫ в пользу Спартака и оправдывал арбитров, которые скандально и БЕЗОБРАЗНО судили футбольные матчи с участием Зенита и против Зенита! Ни одного тура без судейских скандалов! Почему комитет по этике РФС их не рассматривает??? Почему комитет РФС по этике закрывает глаза на судейские скандалы и не даёт им должной оценки!!! Всю работу в Спартаке сделали СКАНДАЛЬНЫЕ арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака и НАГЛО сажали Зенит на свисток и предвзято судили в пользу соперников Зенита!!! Зенит ПОТЕРЯЛ примерно 16 очков из-за скандального судейства российских арбитров! Кто-нибудь ответил за эти скандалы??? Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей! А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака! "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
Ответить
OfaZavr
1495120885
У него все виноваты кроме самого себя.
Ответить
plehanov6
1495135655
Он весь год понОсил РФС, РФПЛ, судей и вообще всех в России! Только сейчас комитет РФС это заметил. Странно, конечно, наверно газпром не забошлял!? Весь год проглатывали весь этот стон плачущего тошнотика, а сейчас чухнулись!
Ответить
Главные новости
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
Вчера, 20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Все новости
Все новости
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
Вчера, 18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
Вчера, 17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
Вчера, 17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
Вчера, 17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
Вчера, 17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
Вчера, 16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
Вчера, 16:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+