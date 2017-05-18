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    Комитет РФС по этике считает высказывания Луческу недопустимыми

    В комитете РФС по этике остались недовольны высказываниями главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу после матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0). Об этом сообщил глава комитета Семен Андреев.

    Напомним, румынский специалист ранее сообщил, что у него сложилось впечатление, будто президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды. Также Луческу досрочно покинул пресс-конференцию, обозвав журналистов.

    «Мы ждем обращения президента РФС или исполкома. Думаю, президенту будет не очень удобно это сделать, поскольку заявление Луческу затронуло и его, а вот исполком сможет обратиться в комитет по этике 22 мая.

    Я считаю недопустимым такие высказывания и субъективные рассуждения — тем более в адрес журналистов. Душить слово во все времена было неприемлемым», – сказал Андреев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2017 13:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +160

      виктоша 19 мая 2017, 07:20

      "Душить слово во все времена было неприемлемым", - сказал Андреев. Вот и не души.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 19 мая 2017, 01:06

      Как говорил герой одного фильма:" Одно слово_Румын!".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 18 мая 2017, 22:27

      Он весь год понОсил РФС, РФПЛ, судей и вообще всех в России! Только сейчас комитет РФС это заметил. Странно, конечно, наверно газпром не забошлял!? Весь год проглатывали весь этот стон плачущего тошнотика, а сейчас чухнулись!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 18:21

      У него все виноваты кроме самого себя.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 18 мая 2017, 16:50

      Мирча Луческу ПРАВИЛЬНО сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита".
      Такое впечатление сложилось не только у тренера Зенита, но и у подавляющего числа любителей футбола Санкт-Петербурга!
      Мы все возмущены тем, как Мутко прикрывал судейские СКАНДАЛЫ в пользу Спартака и оправдывал арбитров, которые скандально и БЕЗОБРАЗНО судили футбольные матчи с участием Зенита и против Зенита!
      Ни одного тура без судейских скандалов!
      Почему комитет по этике РФС их не рассматривает???
      Почему комитет РФС по этике закрывает глаза на судейские скандалы и не даёт им должной оценки!!!
      Всю работу в Спартаке сделали СКАНДАЛЬНЫЕ арбитры.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака и НАГЛО сажали Зенит на свисток и предвзято судили в пользу соперников Зенита!!!
      Зенит ПОТЕРЯЛ примерно 16 очков из-за скандального судейства российских арбитров!
      Кто-нибудь ответил за эти скандалы???
      Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей!
      А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака!
      "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса.
      Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
      Вот реальное место "Спартака"!
      На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
      Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
      Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры и Федун!!!
      Они не хотят введения видео повторов!
      Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!

      1
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      Рейтинг: +27

      private51 > Popularov 18 мая 2017, 19:01

      Очень эмоционально...но в точку душили Зенит !

      -1
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      Рейтинг: +7

      akspvl 18 мая 2017, 16:02

      Такой человек, как Луческу, с его опытом , имеет право иметь свое мнение и поставить журналистов на свое место. Накат на Зенит имеет место быть, славите бездарные Спартак, ЦСКА, публикуете мнения в прошлом известных футболистов, которые мало кому сейчас интересны. Имейте уважение к большому мастеру большого футбола!

      -3
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      Рейтинг: +1168

      Argon 18 мая 2017, 15:23

      Ктоб сомневался? Жополизы

      1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 18 мая 2017, 14:20

      Поплыл румын

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 14:03

      А что вы так всполошились ? Было оскорбление ? Нет ! Или у нас уже свобода слова отменена и свое мнение можно высказывать только с чьего-то согласия ? За уход с конференции по регламенту - штраф , и все дела .

      2
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 18 мая 2017, 13:48

      Че у нас за трешняк в стране начинается. Появляются неприкосновенные персоналии, и ужесточается цензура. Ну сказал он и что, это его мнение, ему для того журналисты и задают вопросы. Не пришел на прессконференцию - штраф, пришел но сказал то, что думаешь - штраф. Ебануться. Чинуши делают что хотят, а народу об этом говорить запрещено - терпите россияне...

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