Комитет РФС по этике считает высказывания Луческу недопустимыми

В комитете РФС по этике остались недовольны высказываниями главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу после матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0). Об этом сообщил глава комитета Семен Андреев.

Напомним, румынский специалист ранее сообщил, что у него сложилось впечатление, будто президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды. Также Луческу досрочно покинул пресс-конференцию, обозвав журналистов.

«Мы ждем обращения президента РФС или исполкома. Думаю, президенту будет не очень удобно это сделать, поскольку заявление Луческу затронуло и его, а вот исполком сможет обратиться в комитет по этике 22 мая.

Я считаю недопустимым такие высказывания и субъективные рассуждения — тем более в адрес журналистов. Душить слово во все времена было неприемлемым», – сказал Андреев.