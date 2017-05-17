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  • Очоа, Чичарито и Гуардадо попали в расширенный состав сборной Мексики на Кубок конфедераций

Очоа, Чичарито и Гуардадо попали в расширенный состав сборной Мексики на Кубок конфедераций

17 мая 2017, 10:59
7

Тренерский штаб сборной Мексики огласил расширенный состав на участие в предстоящем Кубке конфедераций, который пройдет в России. В списке значатся 32 футболиста.

Вратари: Хесус Корона («Крус Асуль»), Гильермо Очоа («Гранада»), Альфредо Талаверо («Толука»).

Защитники: Освальдо Аланис («Гвадалахара»), Нестор Араухо («Лагуна»), Рауль Лопес («Почука»), Рафаэль Маркес («Атлас»), Эктор Морено («ПСВ Эйндховен»), Диего Рейес («Эспаньол»), Луис Рейес («Атлас»), Карлос Сальседо («Фиорентина»).

Полузащитники: Хонатан дос Сантос («Вильярреал»), Хесус Дуэньяс («Тигрес»), Андрес Гуардадо («ПСВ Эйндховен»), Эрик Гутьеррес («Пачука»), Элиас Эрнандес («Леон»), Хорхе Эрнандес («Пачука»), Эктор Эррера («Порту»), Мигель Лаюн («Порту»), Хесус Молина («Монтеррей»), Орбелин Пинеда («Гвадалахара»).

Нападающие: Хавьер Акино («Тигрес»), Хесус Корона («Порту»), Хурхен Дамм («Тигрес»), Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлэкси»), Марко Фабиан («Айнтрахт»), Хесус Гальярдо («Пумас»), Чичарито («Байер»), Рауль Хименес («Бенфика»), Ирвин Лосана («Пачука»), Орибе Перальта («Америка»), Карлос Вела («Реал Сосьедад»).

Источник: ФИФА
Кубок конфедераций Мексика
Комментарии (7)
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David_Fio
1495008674
Рафа Маркес не увядает! Вот бы и на мундиале сыграл!!! Это тогда будет пятый чемпионат мира! Больше будет только у Буффона (если приедет) - шесть!
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Benifacto
1495011070
так дело не пойдет где защитник из Порту?!)
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prostoGorbunov
1495011610
Рафа Маркес хорош)) 38 лет
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hevbn 28
1495027471
Очень удивил и порадовал состав мексиканцев ,в отличие от тех же немцев они кажется собираются приехать в Россию сильнейшим составом, очень приятно будет посмотреть на легенду Рафу Маркеса сколько бы ему не было бы . Еще интересно ,что мексиканская федерация наконец то договорилась с Велой и Джовани дос Сантосом ,которые несколько лет не играли за сборную, а вообще мексиканцы могут выиграть каждый турнир в котором принимают участие , но им все время не везет в самый ответственный момент, как и голландцам и до недавнего времени португальцам .(Но я думаю что могут быть отказы в самый последний момент).
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OfaZavr
1495029681
Боевой состав.
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bayern06
1495043438
Резерв германии=сборная мексики
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Жак-Энтони
1497616267
Ребята, это будет нагибалово рашки
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