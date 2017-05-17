Очоа, Чичарито и Гуардадо попали в расширенный состав сборной Мексики на Кубок конфедераций

Тренерский штаб сборной Мексики огласил расширенный состав на участие в предстоящем Кубке конфедераций, который пройдет в России. В списке значатся 32 футболиста.

Вратари: Хесус Корона («Крус Асуль»), Гильермо Очоа («Гранада»), Альфредо Талаверо («Толука»).

Защитники: Освальдо Аланис («Гвадалахара»), Нестор Араухо («Лагуна»), Рауль Лопес («Почука»), Рафаэль Маркес («Атлас»), Эктор Морено («ПСВ Эйндховен»), Диего Рейес («Эспаньол»), Луис Рейес («Атлас»), Карлос Сальседо («Фиорентина»).

Полузащитники: Хонатан дос Сантос («Вильярреал»), Хесус Дуэньяс («Тигрес»), Андрес Гуардадо («ПСВ Эйндховен»), Эрик Гутьеррес («Пачука»), Элиас Эрнандес («Леон»), Хорхе Эрнандес («Пачука»), Эктор Эррера («Порту»), Мигель Лаюн («Порту»), Хесус Молина («Монтеррей»), Орбелин Пинеда («Гвадалахара»).

Нападающие: Хавьер Акино («Тигрес»), Хесус Корона («Порту»), Хурхен Дамм («Тигрес»), Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлэкси»), Марко Фабиан («Айнтрахт»), Хесус Гальярдо («Пумас»), Чичарито («Байер»), Рауль Хименес («Бенфика»), Ирвин Лосана («Пачука»), Орибе Перальта («Америка»), Карлос Вела («Реал Сосьедад»).