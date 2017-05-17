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    Очоа, Чичарито и Гуардадо попали в расширенный состав сборной Мексики на Кубок конфедераций

    Тренерский штаб сборной Мексики огласил расширенный состав на участие в предстоящем Кубке конфедераций, который пройдет в России. В списке значатся 32 футболиста.

    Вратари: Хесус Корона («Крус Асуль»), Гильермо Очоа («Гранада»), Альфредо Талаверо («Толука»).

    Защитники: Освальдо Аланис («Гвадалахара»), Нестор Араухо («Лагуна»), Рауль Лопес («Почука»), Рафаэль Маркес («Атлас»), Эктор Морено («ПСВ Эйндховен»), Диего Рейес («Эспаньол»), Луис Рейес («Атлас»), Карлос Сальседо («Фиорентина»).

    Полузащитники: Хонатан дос Сантос («Вильярреал»), Хесус Дуэньяс («Тигрес»), Андрес Гуардадо («ПСВ Эйндховен»), Эрик Гутьеррес («Пачука»), Элиас Эрнандес («Леон»), Хорхе Эрнандес («Пачука»), Эктор Эррера («Порту»), Мигель Лаюн («Порту»), Хесус Молина («Монтеррей»), Орбелин Пинеда («Гвадалахара»).

    Нападающие: Хавьер Акино («Тигрес»), Хесус Корона («Порту»), Хурхен Дамм («Тигрес»), Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлэкси»), Марко Фабиан («Айнтрахт»), Хесус Гальярдо («Пумас»), Чичарито («Байер»), Рауль Хименес («Бенфика»), Ирвин Лосана («Пачука»), Орибе Перальта («Америка»), Карлос Вела («Реал Сосьедад»).

    Источник: ФИФА

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    17.05.2017 10:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони 16 июня 2017, 15:31

      Ребята, это будет нагибалово рашки

      0
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      Рейтинг: +64

      bayern06 17 мая 2017, 20:50

      Резерв германии=сборная мексики

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2017, 17:01

      Боевой состав.

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 мая 2017, 16:24

      Очень удивил и порадовал состав мексиканцев ,в отличие от тех же немцев они кажется собираются приехать в Россию сильнейшим составом, очень приятно будет посмотреть на легенду Рафу Маркеса сколько бы ему не было бы . Еще интересно ,что мексиканская федерация наконец то договорилась с Велой и Джовани дос Сантосом ,которые несколько лет не играли за сборную, а вообще мексиканцы могут выиграть каждый турнир в котором принимают участие , но им все время не везет в самый ответственный момент, как и голландцам и до недавнего времени португальцам .(Но я думаю что могут быть отказы в самый последний момент).

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      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 17 мая 2017, 12:00

      Рафа Маркес хорош)) 38 лет

      2
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 17 мая 2017, 11:51

      так дело не пойдет где защитник из Порту?!)

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 17 мая 2017, 11:11

      Рафа Маркес не увядает! Вот бы и на мундиале сыграл!!! Это тогда будет пятый чемпионат мира! Больше будет только у Буффона (если приедет) - шесть!

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