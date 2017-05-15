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  • Черчесов: «В сборной России на позицию Денисова есть более молодые игроки»

Черчесов: «В сборной России на позицию Денисова есть более молодые игроки»

15 мая 2017, 16:58
23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пояснил, по какой причине он не пригласил в состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций-2017 полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

Напомним, футболист, которому через два дня исполнится 33 года, еще ни разу не получал вызов в сборную с тех пор, как ей руководит Черчесов.

«У нас есть состав, который опубликован, Денисова в этом списке нет. Я звонил только тем, кто рассчитывал на попадание, но не попали, если бы я посчитал нужным, я бы позвонил Денисову, но его у нас до сих пор не было. Мы готовим команду к чемпионату мира, у нас есть опытные футболисты, но сейчас на эту позицию мы имеем более молодых, которые должны проявлять себя», – сказал Черчесов.

Россияне начнут подготовку к домашнему Кубку конфедераций 26 мая. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперниками подопечных Черчесова в группе А будут сборные Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Локомотив Денисов Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (23)
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KalterJax
1494857500
Опа!) на лицо то двойные стандарты!) Помнится в интервью он высказывался о том, что не смотрит в паспорт игроков, на графу возраст)
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forward33
1494858941
Ага Тарасов например...
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KingRey21
1494859714
Признай,Лысый,что просто у тебя неприязнь к Игорю!потому что он в отличии от тебя мужик и может принять как данное,а ты нет!
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Диктор
1494860156
За грехи свои расплачивается.
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dok66
1494860190
А если молодые не проявят себя , что тогда Черчес скажет . Мол я не причем , Денисову - то 33 !
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Diesel133
1494861564
ну да. А на позиции Самедова, Жиркова более молодых нет? Лукавит лысый.
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OfaZavr
1494861836
Всё ещё точит зуб на Денисова.
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Mahone
1494862477
Наигрывать надо молодежь!!!!!!!!! Старики тоже нужны-они лидеры
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RedGreenHooligan
1494864417
ха-ха-ха! Черчесов балаболка... сам говорил, что не смотрит на возраст... и сам же перечит себе.... Денисов лучший опорник страны! ни у одного из игроков нашей сборной в этом сезоне нет выше пкоазателей по отборам и перехватам(причем на чужой половине поля) как у Денисова! и то, что Черчес наигрывает Глушакова на позиции опорника большущая глупость! именно в Спартаке от него пользы было больше, когда он играл ближе к атаке! Зобнин безусловно один из лучших игроков этого сезона, но его одного для сборной мало если мы будем играть с 3-мя дырявыми ЦЗ!
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а013аа
1494864446
В сборной России на позицию Денисова есть более молодые игроки - тогда как Тарасов в список попал то, на 3 года младше Гарика
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