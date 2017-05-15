Черчесов: «В сборной России на позицию Денисова есть более молодые игроки»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пояснил, по какой причине он не пригласил в состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций-2017 полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

Напомним, футболист, которому через два дня исполнится 33 года, еще ни разу не получал вызов в сборную с тех пор, как ей руководит Черчесов.

«У нас есть состав, который опубликован, Денисова в этом списке нет. Я звонил только тем, кто рассчитывал на попадание, но не попали, если бы я посчитал нужным, я бы позвонил Денисову, но его у нас до сих пор не было. Мы готовим команду к чемпионату мира, у нас есть опытные футболисты, но сейчас на эту позицию мы имеем более молодых, которые должны проявлять себя», – сказал Черчесов.

Россияне начнут подготовку к домашнему Кубку конфедераций 26 мая. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперниками подопечных Черчесова в группе А будут сборные Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций