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    Черчесов: «В сборной России на позицию Денисова есть более молодые игроки»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пояснил, по какой причине он не пригласил в состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций-2017 полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

    Напомним, футболист, которому через два дня исполнится 33 года, еще ни разу не получал вызов в сборную с тех пор, как ей руководит Черчесов.

    «У нас есть состав, который опубликован, Денисова в этом списке нет. Я звонил только тем, кто рассчитывал на попадание, но не попали, если бы я посчитал нужным, я бы позвонил Денисову, но его у нас до сих пор не было. Мы готовим команду к чемпионату мира, у нас есть опытные футболисты, но сейчас на эту позицию мы имеем более молодых, которые должны проявлять себя», – сказал Черчесов.

    Россияне начнут подготовку к домашнему Кубку конфедераций 26 мая. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперниками подопечных Черчесова в группе А будут сборные Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

    Источник: ТАСС

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    15.05.2017 16:58
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +41

      а013аа 15 мая 2017, 19:07

      В сборной России на позицию Денисова есть более молодые игроки - тогда как Тарасов в список попал то, на 3 года младше Гарика

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > а013аа 15 мая 2017, 19:35

      ну так на целых 3 года младше!!! он еще молодой и перспективный!!!
      а вообще тарасов то еще бревнище, чтоб он заиграл нужно по нему рубанком пройтись как следует... весь сезон меня бесил, в отличии от Денисова... у них уровень Небо и Земля....

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 15 мая 2017, 19:06

      ха-ха-ха! Черчесов балаболка... сам говорил, что не смотрит на возраст... и сам же перечит себе.... Денисов лучший опорник страны! ни у одного из игроков нашей сборной в этом сезоне нет выше пкоазателей по отборам и перехватам(причем на чужой половине поля) как у Денисова! и то, что Черчес наигрывает Глушакова на позиции опорника большущая глупость! именно в Спартаке от него пользы было больше, когда он играл ближе к атаке! Зобнин безусловно один из лучших игроков этого сезона, но его одного для сборной мало если мы будем играть с 3-мя дырявыми ЦЗ!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 18:34

      Наигрывать надо молодежь!!!!!!!!! Старики тоже нужны-они лидеры

      1
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 15 мая 2017, 18:30

      ВПЕРЕД РОССИЯ !!!!

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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 15 мая 2017, 18:30

      Молодцы но тут надо быть,,, трезвым,,,,Потом давай не будем ??Хаит Друзей!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2017, 18:23

      Всё ещё точит зуб на Денисова.

      4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 15 мая 2017, 18:19

      ну да. А на позиции Самедова, Жиркова более молодых нет? Лукавит лысый.

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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч > Diesel133 15 мая 2017, 18:45

      мне кажется Жирков лучший на своей позиции

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > евгений сергеевичч 16 мая 2017, 10:02

      как и Денисов

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 17:56

      А если молодые не проявят себя , что тогда Черчес скажет . Мол я не причем , Денисову - то 33 !

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 мая 2017, 17:55

      За грехи свои расплачивается.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Диктор 15 мая 2017, 17:57

      За какие ? Ну ка расскажи .

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > dok66 15 мая 2017, 18:00

      За язык свой и за все грехи молодости.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > dok66 15 мая 2017, 18:01

      здрасти..... Денисов же в Динамо с Черчесовым посрался.
      "Черчесов: Денисов сказал, что не считает меня за человека и тренера".
      Теперь курит бамбук, все же не мальчик за языком своим надо следить и за слова отвечать.

      4
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 15 мая 2017, 17:48

      Признай,Лысый,что просто у тебя неприязнь к Игорю!потому что он в отличии от тебя мужик и может принять как данное,а ты нет!

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