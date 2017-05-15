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    Глушаков: «Хорошо, когда в сборной выступают игроки твоей команды, но и с другими тоже нужно находить взаимопонимание»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, вошедший в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, подчеркнул важность присутствия в национальной команде других игроков красно-белых. При этом он отметил, что и с остальными футболистами нужно находить взаимопонимание.

    Напомним, кроме спартаковского капитана приглашение в сборную получили защитники Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, а также хавбеки Александр Самедов и Роман Зобнин.

    «Вызов в сборную – это всегда праздник для меня, ведь это мечта любого футболиста, тем более, в стране пройдет первый Кубок конфедераций, и многие мечтают сыграть на таком уникальном турнире. На чемпионатах мира и Европы я играл, а на Кубке конфедераций еще нет. Это пока расширенный список, дай бог попасть в основной список. На Кубок конфедераций надо ехать, ставить перед собой цели и многое доказывать тренерскому штабу и самому себе.

    Конечно, когда в сборной выступают игроки из твоей команды, это хорошо, потому что ты видишь их каждый день и притираешься к ним. Это приятно, но все же это сборная, здесь другой тренерский штаб и другие цели, другой тренировочный процесс. Хорошо, что нас много, но в сборной есть футболисты из других клубов, с которыми нужно находить взаимопонимание на футбольном поле и притираться к ним. Приезжая в сборную, мы фактически попадаем в другую команду», – сказал Глушаков.

    Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А вместе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

    Источник: ТАСС

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    15.05.2017 15:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2017, 18:15

      Надеюсь нормально сыграет сборная. Только играйте в полную силу!

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 15 мая 2017, 17:55

      Зобнин Глушаков основа сейчас 100%

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 мая 2017, 17:40

      Такой Глушаков нужен сборной. И передачи хорошо отдает, и голы забивает! Удачи ему лично в сборной. И всем нашим футболистам! Думаю не ударит в грязь лицом

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 17:33

      Такое ощущение , что Глушак вспоминает старые времена , когда Спартак был базовым клубом . Да забудь ты это . Сборная потому и называется сборной , что приезжают разные футболисты из разных клубов , и твои стенания о взаимопонимании - для детского сада .

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 15:49

      Удачи вам на турнире,сыграйте как умеете,не боясь никого,ведь против вас играют такие же люди,вперед за победой

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