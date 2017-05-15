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  • Глушаков: «Хорошо, когда в сборной выступают игроки твоей команды, но и с другими тоже нужно находить взаимопонимание»

Глушаков: «Хорошо, когда в сборной выступают игроки твоей команды, но и с другими тоже нужно находить взаимопонимание»

15 мая 2017, 15:18
5

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, вошедший в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, подчеркнул важность присутствия в национальной команде других игроков красно-белых. При этом он отметил, что и с остальными футболистами нужно находить взаимопонимание.

Напомним, кроме спартаковского капитана приглашение в сборную получили защитники Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, а также хавбеки Александр Самедов и Роман Зобнин.

«Вызов в сборную – это всегда праздник для меня, ведь это мечта любого футболиста, тем более, в стране пройдет первый Кубок конфедераций, и многие мечтают сыграть на таком уникальном турнире. На чемпионатах мира и Европы я играл, а на Кубке конфедераций еще нет. Это пока расширенный список, дай бог попасть в основной список. На Кубок конфедераций надо ехать, ставить перед собой цели и многое доказывать тренерскому штабу и самому себе.

Конечно, когда в сборной выступают игроки из твоей команды, это хорошо, потому что ты видишь их каждый день и притираешься к ним. Это приятно, но все же это сборная, здесь другой тренерский штаб и другие цели, другой тренировочный процесс. Хорошо, что нас много, но в сборной есть футболисты из других клубов, с которыми нужно находить взаимопонимание на футбольном поле и притираться к ним. Приезжая в сборную, мы фактически попадаем в другую команду», – сказал Глушаков.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А вместе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Спартак Россия Глушаков Денис
Комментарии (5)
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Mahone
1494852570
Удачи вам на турнире,сыграйте как умеете,не боясь никого,ведь против вас играют такие же люди,вперед за победой
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dok66
1494858791
Такое ощущение , что Глушак вспоминает старые времена , когда Спартак был базовым клубом . Да забудь ты это . Сборная потому и называется сборной , что приезжают разные футболисты из разных клубов , и твои стенания о взаимопонимании - для детского сада .
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Д Альбертини
1494859208
Такой Глушаков нужен сборной. И передачи хорошо отдает, и голы забивает! Удачи ему лично в сборной. И всем нашим футболистам! Думаю не ударит в грязь лицом
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NEON-SM
1494860158
Зобнин Глушаков основа сейчас 100%
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OfaZavr
1494861349
Надеюсь нормально сыграет сборная. Только играйте в полную силу!
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