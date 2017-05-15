Гендиректор «Динамо»: «Предлагаем варианты Погребняку, но он не очень хочет найти компромисс»

Руководство «Динамо» пытается найти подходящий вариант для нападающего московского клуба Павла Погребняка. Сам 33-летний футболист не особо горит желанием менять клубную прописку – у него есть еще год контракта с бело-голубыми, и зарплата в два миллиона евро за сезон.

В нынешнем сезоне футболист провел девять матчей – восемь в первенстве ФНЛ, один в Кубке России, не забив ни одного гола в них.

«Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс – этот город далеко находится, тут немного платят, еще определенные условия. Но в данный момент это не его проблемы, а наши.

У него еще год действует контракт с «Динамо», но Павел особо никуда не рвется. Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в «Динамо». При его игровой практике этот вариант был бы идеальным и для нас, и для самого нападающего.

По тренировкам мы не можем предъявить ему претензий, он выкладывается с полной отдачей, в отличие от некоторых других игроков, которые у нас также на контракте. Все поставленные задачи, которые ставит перед ним тренерский штаб, он выполняет достойно. Другое дело, что в игровом плане он не демонстрирует весь свой потенциал», – рассказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

Напомним, что Погребняк ранее выступал за московский «Спартак», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», а также «Фулхэм» и «Рединг». В составе сине-бело– голубых нападающий становился чемпионом России (2007), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008), а также лучшим бомбардиром Кубка УЕФА с десятью голами.