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  • Гендиректор «Динамо»: «Предлагаем варианты Погребняку, но он не очень хочет найти компромисс»

Гендиректор «Динамо»: «Предлагаем варианты Погребняку, но он не очень хочет найти компромисс»

15 мая 2017, 11:05
23

Руководство «Динамо» пытается найти подходящий вариант для нападающего московского клуба Павла Погребняка. Сам 33-летний футболист не особо горит желанием менять клубную прописку – у него есть еще год контракта с бело-голубыми, и зарплата в два миллиона евро за сезон.

В нынешнем сезоне футболист провел девять матчей – восемь в первенстве ФНЛ, один в Кубке России, не забив ни одного гола в них.

«Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс – этот город далеко находится, тут немного платят, еще определенные условия. Но в данный момент это не его проблемы, а наши.

У него еще год действует контракт с «Динамо», но Павел особо никуда не рвется. Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в «Динамо». При его игровой практике этот вариант был бы идеальным и для нас, и для самого нападающего.

По тренировкам мы не можем предъявить ему претензий, он выкладывается с полной отдачей, в отличие от некоторых других игроков, которые у нас также на контракте. Все поставленные задачи, которые ставит перед ним тренерский штаб, он выполняет достойно. Другое дело, что в игровом плане он не демонстрирует весь свой потенциал», – рассказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

Напомним, что Погребняк ранее выступал за московский «Спартак», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», а также «Фулхэм» и «Рединг». В составе сине-бело– голубых нападающий становился чемпионом России (2007), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008), а также лучшим бомбардиром Кубка УЕФА с десятью голами.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Динамо Погребняк Павел
Комментарии (23)
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KalterJax
1494837444
Нельзя наших футболёров на такую зарплату приглашать, они и так еле ноги двигают, а когда в голове есть понимание, что ты и так богат и нахер выкладываться, то и получается, то, что мы видим! неужели ни кого пример Кокорина и Дзюбы ничему не учит!
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a-rakhmatov
1494837842
Он свое уже отыграл.....))
Ответить
aurora5858
1494838079
Правильно и выгодно заключенный контракт - образец трудовых отношений. Зачем жаловаться на свою бездарность?
Ответить
семёнычев
1494838861
Полиграф Полиграфович в своё время говорил:-"Да,не такой я дурак,чтобы отсюда съехать!Я на шестнадцати аршинах здесь сидел и сидеть буду!!!" А домработница потом говорила профессору Преображенскому:-"Не надо было собак в дом приводить!" Читайте классику,господа юристы клуба Динамо)))))
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Atom2020
1494839313
Два миллиона евро дереву? ... в ФНЛ, которую смотрят полтора пенсионера? ... за девять матчей без голов? ... такое руководство клуба сажать надо ...
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Garrincha58
1494842282
хитрыйпаша
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bset
1494842381
Погребняк красава. Надо научить этих "бизнесменов", какие контракты с кем заключать.
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MaxOfMobbDeep
1494867882
Самоотдача, говорите Вы бы видели, как он разминается, это просто смех, он даже на поле не смотрит, ходит о своём думает, ему настолько на всё и на всех по--й, даже не верится, что такое возможно
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Colonist
1494938012
Удачно контракт заключил! :)
Ответить
yorgenbarenz
1495361318
Руководство и Пашу на дырявую баржу погрузить в Баренцевом море.
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