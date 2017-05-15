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    Гендиректор «Динамо»: «Предлагаем варианты Погребняку, но он не очень хочет найти компромисс»

    Руководство «Динамо» пытается найти подходящий вариант для нападающего московского клуба Павла Погребняка. Сам 33-летний футболист не особо горит желанием менять клубную прописку – у него есть еще год контракта с бело-голубыми, и зарплата в два миллиона евро за сезон.

    В нынешнем сезоне футболист провел девять матчей – восемь в первенстве ФНЛ, один в Кубке России, не забив ни одного гола в них.

    «Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс – этот город далеко находится, тут немного платят, еще определенные условия. Но в данный момент это не его проблемы, а наши.

    У него еще год действует контракт с «Динамо», но Павел особо никуда не рвется. Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в «Динамо». При его игровой практике этот вариант был бы идеальным и для нас, и для самого нападающего.

    По тренировкам мы не можем предъявить ему претензий, он выкладывается с полной отдачей, в отличие от некоторых других игроков, которые у нас также на контракте. Все поставленные задачи, которые ставит перед ним тренерский штаб, он выполняет достойно. Другое дело, что в игровом плане он не демонстрирует весь свой потенциал», – рассказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

    Напомним, что Погребняк ранее выступал за московский «Спартак», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», а также «Фулхэм» и «Рединг». В составе сине-бело– голубых нападающий становился чемпионом России (2007), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008), а также лучшим бомбардиром Кубка УЕФА с десятью голами.

    Источник: ТАСС

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    15.05.2017 11:05
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 мая 2017, 13:08

      Руководство и Пашу на дырявую баржу погрузить в Баренцевом море.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 16 мая 2017, 15:33

      Удачно контракт заключил! :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 15 мая 2017, 20:04

      Самоотдача, говорите
      Вы бы видели, как он разминается, это просто смех, он даже на поле не смотрит, ходит о своём думает, ему настолько на всё и на всех по--й, даже не верится, что такое возможно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      gosha1989 15 мая 2017, 14:46

      Чего в Австралию то не едит? Там хорошо, тепло! на пляже нежится будет, да зарплату получать такую же.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 мая 2017, 12:59

      Погребняк красава. Надо научить этих "бизнесменов", какие контракты с кем заключать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > bset 15 мая 2017, 13:24

      Погребняк может бы и рад уйти, да видимо есть некие договорённости с прежним руководством и ему приходиться отслюнявливать ежемесячно за свой мегаконтракт.
      Вот и весь секрет.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 мая 2017, 12:58

      хитрыйпаша

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 мая 2017, 12:43

      молодец

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 15 мая 2017, 12:25

      Бабла просто зажали, так и скажите. Обычно когда клуб так лоханулся, то договаривается на сходную компенсацию

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 15 мая 2017, 12:08

      Два миллиона евро дереву? ... в ФНЛ, которую смотрят полтора пенсионера? ... за девять матчей без голов? ... такое руководство клуба сажать надо ...

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 мая 2017, 12:01

      Полиграф Полиграфович в своё время говорил:-"Да,не такой я дурак,чтобы отсюда съехать!Я на шестнадцати аршинах здесь сидел и сидеть буду!!!"
      А домработница потом говорила профессору Преображенскому:-"Не надо было собак в дом приводить!"
      Читайте классику,господа юристы клуба Динамо)))))

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