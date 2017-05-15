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Веденеев: «Десять Данни никогда не обыграют десять Молло»

15 мая 2017, 10:16
13

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев уверен, что мастерство полузащитника Йоана Молло могло бы пригодиться петербургской команде в нынешнем сезоне. Но по определенным причинам французского футболиста недооценили в тренерском штабе Мирчи Луческу.

«Когда сегодня увидел в стартовом составе Молло, какая-то надежда в душе всколыхнулась. Но когда его поменяли на 63-й минуте, я понял, что для тренера Луческу и его ассистентов важнее мастерство Данни, чем физическая сила и скорость Молло. Однако понятно как дважды два, что десять Данни никогда не обыграют десять Молло. Десять Молло всегда победят – и с большим преимуществом.

Мы уже говорили, что быстрота в сочетании с интеллектом – это редкий коктейль. Но тупоголовым Молло никак не назовешь, критики горячатся. Думаю, у него просто игровой практики нет. Его неправильно оценили, точнее – недооценили Луческу и его помощники, не дали возможность набрать форму.

Отсюда нет связи с партнерами, отсюда – и неверные порой решения. Но когда он бежит с мячом, то ты знаешь, что он протащит мяч до чужой штрафной. «Зенит» это сейчас делает при помощи комбинационной игры, в течение двух минут катает мяч, а потом при помощи серии передач приводит мяч в штрафную. Молло это делает за десять секунд», – сказал Веденеев.

После перехода в «Зенит» Молло провел шесть матчей в Премьер-лиге, забив один гол.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни Молло Йоан Луческу Мирча
Комментарии (13)
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RLoko
1494835825
Обыграют и сомнений нет!
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Nevsky_RU
1494835964
Что значит недооценили... А за чем тогда покупали? За чем платили крыльям за трансфер, за чем с ним контракт подписывали? Что бы только после этого провести экспертизу на профпригодность? Кто идейный вдохновитель летних и зимних трансферов вообще не понятно. Понабрали, а теперь мол не того уровня игроки. Смешно
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Cipolino
1494837926
10 Молов и 10 Даннив никогда не обыграют одного Бердыева.
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Диктор
1494838425
Молло хороший игрок.
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ZENIT-59
1494840193
Поностью согласен с Веденеевым.Только не стал бы противопоставлять Молло и Дакни. В матче с Крыльями Молло вышел вместо Кокорина и атака стала совершенно другой! Дани тоже играл хорошо. Я бы давно поставил француза в основу,а Кокорина посадил в запас.Может тогда и очков у Зенита было бы больше.
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ИванЯ
1494840406
а 10 Нойеров не обыграют 10 каких нибудь Ротенбергов
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Garrincha58
1494841185
что молло что коко Зенит в этом одним словом г-вно продали игроков а понабирали футболеров каких не должно быть в команде Премьер-лиги их уровень ФНЛ
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alex kidn
1494842378
В крыльях Молло был лучшим, с ним Самара не была бы в зоне вылета
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gosha1989
1494848996
Может обратно его в крылья, с распростёртыми объятьями примем
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ItalianFootball
1494918796
Очень некорректное сравнение. "Крокодил больше длинный, чем зеленый"
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