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    Веденеев: «Десять Данни никогда не обыграют десять Молло»

    Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев уверен, что мастерство полузащитника Йоана Молло могло бы пригодиться петербургской команде в нынешнем сезоне. Но по определенным причинам французского футболиста недооценили в тренерском штабе Мирчи Луческу.

    «Когда сегодня увидел в стартовом составе Молло, какая-то надежда в душе всколыхнулась. Но когда его поменяли на 63-й минуте, я понял, что для тренера Луческу и его ассистентов важнее мастерство Данни, чем физическая сила и скорость Молло. Однако понятно как дважды два, что десять Данни никогда не обыграют десять Молло. Десять Молло всегда победят – и с большим преимуществом.

    Мы уже говорили, что быстрота в сочетании с интеллектом – это редкий коктейль. Но тупоголовым Молло никак не назовешь, критики горячатся. Думаю, у него просто игровой практики нет. Его неправильно оценили, точнее – недооценили Луческу и его помощники, не дали возможность набрать форму.

    Отсюда нет связи с партнерами, отсюда – и неверные порой решения. Но когда он бежит с мячом, то ты знаешь, что он протащит мяч до чужой штрафной. «Зенит» это сейчас делает при помощи комбинационной игры, в течение двух минут катает мяч, а потом при помощи серии передач приводит мяч в штрафную. Молло это делает за десять секунд», – сказал Веденеев.

    После перехода в «Зенит» Молло провел шесть матчей в Премьер-лиге, забив один гол.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    15.05.2017 10:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 мая 2017, 10:13

      Очень некорректное сравнение. "Крокодил больше длинный, чем зеленый"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40

      gosha1989 15 мая 2017, 14:49

      Может обратно его в крылья, с распростёртыми объятьями примем

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 мая 2017, 12:59

      В крыльях Молло был лучшим, с ним Самара не была бы в зоне вылета

      6
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 мая 2017, 12:39

      что молло что коко Зенит в этом одним словом г-вно продали игроков а понабирали футболеров каких не должно быть в команде Премьер-лиги их уровень ФНЛ

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг > Garrincha58 15 мая 2017, 18:53

      Сам-то понял, чего понаписал?

      1
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 15 мая 2017, 12:26

      а 10 Нойеров не обыграют 10 каких нибудь Ротенбергов

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 15 мая 2017, 12:23

      Поностью согласен с Веденеевым.Только не стал бы противопоставлять Молло и Дакни. В матче с Крыльями Молло вышел вместо Кокорина и атака стала совершенно другой! Дани тоже играл хорошо. Я бы давно поставил француза в основу,а Кокорина посадил в запас.Может тогда и очков у Зенита было бы больше.

      2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > vvv246 15 мая 2017, 22:02

      Ну и будет очередная глупость-менять победный состав это уже ни в какие ворота!Уже даже Черчесов "подающего надежды" в сборную не взял! Неужели Луческу совсем "ослеп"?!

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > vvv246 17 мая 2017, 19:10

      Вы оказались прозорливы!Кокорин играет!? Очередная гпупость и упрямство! Хоть я и поставил на Зенит, но увидев состав, считаю игра будет очень тяжелой! Все же правильно,что луческу снимают!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 мая 2017, 11:53

      Молло хороший игрок.

      0
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 15 мая 2017, 11:45

      10 Молов и 10 Даннив никогда не обыграют одного Бердыева.

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 15 мая 2017, 11:12

      Что значит недооценили... А за чем тогда покупали? За чем платили крыльям за трансфер, за чем с ним контракт подписывали? Что бы только после этого провести экспертизу на профпригодность? Кто идейный вдохновитель летних и зимних трансферов вообще не понятно. Понабрали, а теперь мол не того уровня игроки. Смешно

      0
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      Рейтинг: +246

      RLoko 15 мая 2017, 11:10

      Обыграют и сомнений нет!

      0
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