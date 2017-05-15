Веденеев: «Десять Данни никогда не обыграют десять Молло»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев уверен, что мастерство полузащитника Йоана Молло могло бы пригодиться петербургской команде в нынешнем сезоне. Но по определенным причинам французского футболиста недооценили в тренерском штабе Мирчи Луческу.

«Когда сегодня увидел в стартовом составе Молло, какая-то надежда в душе всколыхнулась. Но когда его поменяли на 63-й минуте, я понял, что для тренера Луческу и его ассистентов важнее мастерство Данни, чем физическая сила и скорость Молло. Однако понятно как дважды два, что десять Данни никогда не обыграют десять Молло. Десять Молло всегда победят – и с большим преимуществом.

Мы уже говорили, что быстрота в сочетании с интеллектом – это редкий коктейль. Но тупоголовым Молло никак не назовешь, критики горячатся. Думаю, у него просто игровой практики нет. Его неправильно оценили, точнее – недооценили Луческу и его помощники, не дали возможность набрать форму.

Отсюда нет связи с партнерами, отсюда – и неверные порой решения. Но когда он бежит с мячом, то ты знаешь, что он протащит мяч до чужой штрафной. «Зенит» это сейчас делает при помощи комбинационной игры, в течение двух минут катает мяч, а потом при помощи серии передач приводит мяч в штрафную. Молло это делает за десять секунд», – сказал Веденеев.

После перехода в «Зенит» Молло провел шесть матчей в Премьер-лиге, забив один гол.