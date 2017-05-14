ФНЛ. «Спартак-2» разгромил «Химки», «Кубань» проиграла «Волгарю» и другие результаты

В матче 37-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» разгромил «Химки», отправив в ворота соперника четыре безответных гола – 4:0.

В других встречах «Кубань» в гостях проиграла «Волгарю», «Зенит-2» сыграл вничью с «Факелом», «Тосно» вырвал победу над «СКА-Хабаровском».

Первенство ФНЛ. 37-й тур

Волгарь (Астрахань) – Кубань (Краснодар) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Таказов, 13; 2:0 – Сутормин, 45 (с пенальти); 2:1 – Якуба, 53.

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Факел (Воронеж) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Евсеев, 6; 1:1 – Бирюков, 70.

Спартак-2 (Москва) – Химки (Московская область) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Давыдов, 5; 2:0 – Мелкадзе, 9; 3:0 – Тимофеев, 24; 4:0 – Самбу, 90+2.

Удаление: нет – Тюнин, 87.

Тосно (Ленинградская область) – СКА-Хабаровск – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Лескано, 3; 1:1 – Заболотный, 27; 2:1 – Кутьин, 90+1 (с пенальти); 3:1 – Заболотный, 90+3.

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