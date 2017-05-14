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    Черчесов выступил за введение системы автоматического определения взятия ворот

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал идею внедрения системы автоматического определения взятия ворот. По словам специалиста, плюсом данного введения является быстрота.

    «Не вызывает сомнений то, что нужно вводить фиксацию взятия ворот, потому что это занимает считанные секунды. А вот как будут определять, например, положение вне игры, сколько это времени займет, надо проверить. Тесты должны показать, плюс ли это или минус», – сказал Черчесов.

    Отметим, что данная система будет использована во время матчей Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

    Источник: ТАСС

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    14.05.2017 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 14 мая 2017, 15:18

      Эта система не поможет в провале нашей сборной на ЧМ

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