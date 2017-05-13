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  • Ивелин Попов высказал несогласие с мнением, что у «Спартака» отсутствует чемпионская игра

Ивелин Попов высказал несогласие с мнением, что у «Спартака» отсутствует чемпионская игра

13 мая 2017, 18:24
5

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после выездного матча 28-го тура РПФЛ с «Амкаром» (1:0) выразил несогласие с мнением некоторых специалистов, что красно-белые на протяжении сезона не демонстрировали чемпионской игры.

Напомним, спартаковцы обеспечили себе золотые медали чемпионата России после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в 27-м туре.

«Слушайте, я не согласен, что у нас нет чемпионской игры. Подумаешь, много побед со счетом один ноль! Это говорит о том, что мы здорово играем в обороне и забиваем свои моменты.

Все знают, что мы профессионалы. Играем за себя, «Спартак» – нашу семью, и в оставшихся матчах будем настраиваться только на победу.

То, что фанаты выбежали на поле, это нормально. У всех отличные эмоции, это большой праздник для всех болельщиков «Спартака».

Матч с «Тереком»? Очень хорошо понимаем значимость этой игры, будем готовиться», – сказал Попов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин
Комментарии (5)
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NEON-SM
1494689292
Какая же у них сплочённость, все говорят одно и тоже, молодцы
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nik55
1494689582
один за всех --все за одного
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Mahone
1494691973
Да не обращайте внимания-вы победители!!!!!!!!!! Победителей не судят!!!!!!!!!1 Отрыв посмотрите господа какой? Вот вам ответ
Ответить
subbotaspartak
1494693139
А у кого она скажи, не томи, У Томи?
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Д Альбертини
1494696057
А вы кладите, на мнение этих некоторых специалистов, и побеждайте дальше))
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