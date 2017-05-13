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    Ивелин Попов высказал несогласие с мнением, что у «Спартака» отсутствует чемпионская игра

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после выездного матча 28-го тура РПФЛ с «Амкаром» (1:0) выразил несогласие с мнением некоторых специалистов, что красно-белые на протяжении сезона не демонстрировали чемпионской игры.

    Напомним, спартаковцы обеспечили себе золотые медали чемпионата России после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в 27-м туре.

    «Слушайте, я не согласен, что у нас нет чемпионской игры. Подумаешь, много побед со счетом один ноль! Это говорит о том, что мы здорово играем в обороне и забиваем свои моменты.

    Все знают, что мы профессионалы. Играем за себя, «Спартак» – нашу семью, и в оставшихся матчах будем настраиваться только на победу.

    То, что фанаты выбежали на поле, это нормально. У всех отличные эмоции, это большой праздник для всех болельщиков «Спартака».

    Матч с «Тереком»? Очень хорошо понимаем значимость этой игры, будем готовиться», – сказал Попов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.05.2017 18:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 13 мая 2017, 20:20

      А вы кладите, на мнение этих некоторых специалистов, и побеждайте дальше))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 мая 2017, 19:32

      А у кого она скажи, не томи,
      У Томи?

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 19:12

      Да не обращайте внимания-вы победители!!!!!!!!!! Победителей не судят!!!!!!!!!1 Отрыв посмотрите господа какой? Вот вам ответ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 13 мая 2017, 18:33

      один за всех --все за одного

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 18:28

      Какая же у них сплочённость, все говорят одно и тоже, молодцы

      5
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