Ивелин Попов высказал несогласие с мнением, что у «Спартака» отсутствует чемпионская игра

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после выездного матча 28-го тура РПФЛ с «Амкаром» (1:0) выразил несогласие с мнением некоторых специалистов, что красно-белые на протяжении сезона не демонстрировали чемпионской игры.

Напомним, спартаковцы обеспечили себе золотые медали чемпионата России после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в 27-м туре.

«Слушайте, я не согласен, что у нас нет чемпионской игры. Подумаешь, много побед со счетом один ноль! Это говорит о том, что мы здорово играем в обороне и забиваем свои моменты.

Все знают, что мы профессионалы. Играем за себя, «Спартак» – нашу семью, и в оставшихся матчах будем настраиваться только на победу.

То, что фанаты выбежали на поле, это нормально. У всех отличные эмоции, это большой праздник для всех болельщиков «Спартака».

Матч с «Тереком»? Очень хорошо понимаем значимость этой игры, будем готовиться», – сказал Попов.