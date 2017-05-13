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    Черчесов не видит никаких проблем у сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что у национальной команды нет никаких проблем. По словам российского специалиста, его подопечные проявляют характер в матчах.

    «У нас проблем нет вообще никаких. Если есть какие-то вопросы, мы на них ответим. Есть вещи, ростки которых уже есть: это тот характер, который мы в играх проявляем. Думаю, что это радует болельщиков, 8 из 10, с которыми я общаюсь, говорят об этом.

    Надо понять, какие у нас сильные стороны, чтобы на них строить базу определенную, чтобы мы на этой базе развивались, играли», – сказал Черчесов в интервью RT.

    Напомним, Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. За это время команда провела семь товарищеских матчей: два выиграла, три проиграла и еще два свела к ничейному исходу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 12:27
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 15 мая 2017, 19:00

      Походу он вообще не следит за русскими футболистами, за что ему платят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 15 мая 2017, 18:47

      ваши надежды-ваши проблемы (с) а у сборной нет проблем ) откаты, зарплаты, все изюмительно!)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 15 мая 2017, 14:14

      Сборная уже в 7-м десятке ФИФА - а проблем не было и нет.....Грустно, что у нас такие люди руководят сборной и футболом в целом!!!!

      2
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 15 мая 2017, 14:08

      А как же - мы, болельщики, которые видят проблемы и в сборной и руководстве сборной!?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 15 мая 2017, 13:30

      То есть только 2 выигранных матча из всех товарищеских, это не проблема?) а когда не выйдем из группы , тоже проблем не будет?

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 13 мая 2017, 19:36

      Нет сборной и поэтому нет проблем, не так ли г-н Черчесов...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2017, 18:14

      Видимо только болельщикам не нравиться как играет сборная.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 мая 2017, 16:19

      Вот мы попали....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 мая 2017, 15:11

      "Думаю, что это радует болельщиков, 8 из 10, с которыми я общаюсь, говорят об этом."

      Это твои родственники что-ль? Ты проблемы видимо не видишь так же как Геннадий Орлов свою оценку на МатчТВ в роли комментатора...

      3
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      Рейтинг: +161

      adekvat 13 мая 2017, 15:10

      Это плохо что он ослеп.

      2
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