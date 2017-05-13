Черчесов не видит никаких проблем у сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что у национальной команды нет никаких проблем. По словам российского специалиста, его подопечные проявляют характер в матчах.

«У нас проблем нет вообще никаких. Если есть какие-то вопросы, мы на них ответим. Есть вещи, ростки которых уже есть: это тот характер, который мы в играх проявляем. Думаю, что это радует болельщиков, 8 из 10, с которыми я общаюсь, говорят об этом.

Надо понять, какие у нас сильные стороны, чтобы на них строить базу определенную, чтобы мы на этой базе развивались, играли», – сказал Черчесов в интервью RT.

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. За это время команда провела семь товарищеских матчей: два выиграла, три проиграла и еще два свела к ничейному исходу.