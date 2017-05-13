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Черчесов не видит никаких проблем у сборной России

13 мая 2017, 12:27
24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что у национальной команды нет никаких проблем. По словам российского специалиста, его подопечные проявляют характер в матчах.

«У нас проблем нет вообще никаких. Если есть какие-то вопросы, мы на них ответим. Есть вещи, ростки которых уже есть: это тот характер, который мы в играх проявляем. Думаю, что это радует болельщиков, 8 из 10, с которыми я общаюсь, говорят об этом.

Надо понять, какие у нас сильные стороны, чтобы на них строить базу определенную, чтобы мы на этой базе развивались, играли», – сказал Черчесов в интервью RT.

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. За это время команда провела семь товарищеских матчей: два выиграла, три проиграла и еще два свела к ничейному исходу.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав
Комментарии (24)
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XaXatyn
1494667779
Конечно ! Нет игры и проблем поэтому нет!
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Kuzov
1494667824
Стасик совсем еб...лся,нет игры - нет проблем
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RedGreenHooligan
1494668127
нет игры - нет проблем))) Думаю, что это радует болельщиков, 8 из 10, с которыми я общаюсь, говорят об этом. ---- эммм эти 10 человек все двойники Мутко? потому, что я не знаю кого из болел может радовать такая игра... плакать хочется и ржать одновременно после каждой игры!
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Футболозавр Рекс
1494668748
Фига се он в своём мире живёт!
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vladimir-7
1494669236
Это какие сильные стороны у сборной, на которых этот придурок собирается строить определённую базу? Какую?
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Bozigit
1494671843
И Мутко не видит проблем
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Rorschach krym
1494672001
У нас проблем нет, у вас проблемы
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dzhanavar
1494673625
Интересно,а какие у нас сильные стороны? Тебе плевать на проблемы,поэтому и не видишь их...
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Serjoga
1494673924
У одного Черчесова нет никаких проблем! Проблемы только у болельщиков, когда смотрят на игру сборной!
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Аид666
1494677468
"Думаю, что это радует болельщиков, 8 из 10, с которыми я общаюсь, говорят об этом." Это твои родственники что-ль? Ты проблемы видимо не видишь так же как Геннадий Орлов свою оценку на МатчТВ в роли комментатора...
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