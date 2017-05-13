Неустойка за увольнение Грасии из «Рубина» составит 10 миллионов

Испанский тренер Хави Грасия может продолжить работу в казанском «Рубине» и в следующем сезоне. Его контракт рассчитан на три следующих года. Известно, что в руководстве клуба не удовлетворены успехами «Рубина» в текущем сезоне, но увольнение тренера может привести к финансовым проблемам.

Сообщается, что неустойка в случае увольнения Грасия из «Рубина» составит около 10 миллионов евро, то есть клуб будет обязан выплатить гонорар за оставшийся по контракту срок. Снижение суммы возможно лишь в том случае, если сам Грасия пойдет на такой шаг.

Напомним, ранее «Бомбардир» сообщал о заинтересованности спонсоров казанского клуба в возвращении вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева.