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    Неустойка за увольнение Грасии из «Рубина» составит 10 миллионов

    Испанский тренер Хави Грасия может продолжить работу в казанском «Рубине» и в следующем сезоне. Его контракт рассчитан на три следующих года. Известно, что в руководстве клуба не удовлетворены успехами «Рубина» в текущем сезоне, но увольнение тренера может привести к финансовым проблемам.

    Сообщается, что неустойка в случае увольнения Грасия из «Рубина» составит около 10 миллионов евро, то есть клуб будет обязан выплатить гонорар за оставшийся по контракту срок. Снижение суммы возможно лишь в том случае, если сам Грасия пойдет на такой шаг.

    Напомним, ранее «Бомбардир» сообщал о заинтересованности спонсоров казанского клуба в возвращении вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2017 11:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 15 мая 2017, 21:25

      Если утроить сбор денег - болельщики с радостью скинуться. 10 млн много, но половину насобираем.

      0
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 13 мая 2017, 16:10

      Так надо футболистов покупать , а не балерин.

      0
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      Рейтинг: +6

      KWN37 13 мая 2017, 15:03

      Понятно, что три сезона он не протянет.Молодец испанец, хорошо устроился, чем хуже будет команда выступать, тем быстрее получит пинка под зад, зато с 10-ю лимонами в кармане, мда-а-а...

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 мая 2017, 14:36

      Да, интересные люди руководят Рубином взять весьма посредственнного тренера ,подписать его на 4 года и сказать делай с нами ,что хочешь мы все равно тебя не уволим ,не знал бы ,что это правда подумал бы , что это не удачный анекдот.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 мая 2017, 13:02

      А какова будет неустойка если произойдёт увольнение М. Луческу из Зенита?

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 13 мая 2017, 12:48

      Наверное, у зарубежных тренеров среднего звена это такое развлечение. Приехал в Россию, потренил как пойдёт, неустойку получил, на острова отдыхать уехал. Они собираются иногда вместе, хвастаются, кто больше срубил...

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 13 мая 2017, 12:45

      Грасия блять!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 мая 2017, 12:44

      Вывод- что бы обогатиться в России, нужно хреново работать.

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 13 мая 2017, 12:26

      За условия этого контракта головы нужно отрывать тем, кто его составил и подписал. Распилили деньги бюджетные.

      7
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      Рейтинг: +281

      serhz 13 мая 2017, 12:23

      Кто же так замечательно составляет у нас контракты ! ! ? , сколько же валюты отвалили всяким Адвокатам , Капелло и другим ? , сейчас вот Стасик Черчесов доведя сборную до ручки , тоже потребует сумму не приличную до безобразия , так как зовут этих замечательных ребят , не забывающих и о себе , конечно .

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