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  • Неустойка за увольнение Грасии из «Рубина» составит 10 миллионов

Неустойка за увольнение Грасии из «Рубина» составит 10 миллионов

13 мая 2017, 11:54
16

Испанский тренер Хави Грасия может продолжить работу в казанском «Рубине» и в следующем сезоне. Его контракт рассчитан на три следующих года. Известно, что в руководстве клуба не удовлетворены успехами «Рубина» в текущем сезоне, но увольнение тренера может привести к финансовым проблемам.

Сообщается, что неустойка в случае увольнения Грасия из «Рубина» составит около 10 миллионов евро, то есть клуб будет обязан выплатить гонорар за оставшийся по контракту срок. Снижение суммы возможно лишь в том случае, если сам Грасия пойдет на такой шаг.

Напомним, ранее «Бомбардир» сообщал о заинтересованности спонсоров казанского клуба в возвращении вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Грасия Хави
Комментарии (16)
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84aivengo
1494665944
хвала тому,кто составлял контракт
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bayern06
1494666758
Вряд ли вернется Курбан Бердыев. У них разногласия с президентом Татарстана. Поэтому и он ушел с Рубина. А президент решил специально вложить много денег (один из самых богатых регионов России) на трансферы и на тренера, чтобы доказать что он может без Курбана Бекиевича.
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serhz
1494667388
Кто же так замечательно составляет у нас контракты ! ! ? , сколько же валюты отвалили всяким Адвокатам , Капелло и другим ? , сейчас вот Стасик Черчесов доведя сборную до ручки , тоже потребует сумму не приличную до безобразия , так как зовут этих замечательных ребят , не забывающих и о себе , конечно .
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prtcs
1494667567
За условия этого контракта головы нужно отрывать тем, кто его составил и подписал. Распилили деньги бюджетные.
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kykyi
1494668683
Вывод- что бы обогатиться в России, нужно хреново работать.
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С@НЁК.
1494668745
Грасия блять!
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Футболозавр Рекс
1494668898
Наверное, у зарубежных тренеров среднего звена это такое развлечение. Приехал в Россию, потренил как пойдёт, неустойку получил, на острова отдыхать уехал. Они собираются иногда вместе, хвастаются, кто больше срубил...
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KWN37
1494676996
Понятно, что три сезона он не протянет.Молодец испанец, хорошо устроился, чем хуже будет команда выступать, тем быстрее получит пинка под зад, зато с 10-ю лимонами в кармане, мда-а-а...
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paparazzi-kazan
1494681059
Так надо футболистов покупать , а не балерин.
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pro-vad
1494872723
Если утроить сбор денег - болельщики с радостью скинуться. 10 млн много, но половину насобираем.
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