Спонсор «Рубина» планирует вернуть Бердыева в Казань

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться в «Рубин» на должность главного тренера. С такой инициативой выступает спонсор казанского клуба ТАИФ. Известно, что сам Бердыев рассчитывает в скором времени покинуть «Ростов» из-за неустойчивого финансового состояния.

Кроме того, «Рубин» рассматривает кандидатуры перспективных российских тренеров. Действующий главный тренер казанцев Хави Грасия все еще может сохранить свой пост на следующий сезон, если ему удастся поразить руководство клуба яркими победами в оставшихся матчах Премьер-лиги с «Ростовом» и ЦСКА.