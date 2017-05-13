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    Спонсор «Рубина» планирует вернуть Бердыева в Казань

    Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться в «Рубин» на должность главного тренера. С такой инициативой выступает спонсор казанского клуба ТАИФ. Известно, что сам Бердыев рассчитывает в скором времени покинуть «Ростов» из-за неустойчивого финансового состояния.

    Кроме того, «Рубин» рассматривает кандидатуры перспективных российских тренеров. Действующий главный тренер казанцев Хави Грасия все еще может сохранить свой пост на следующий сезон, если ему удастся поразить руководство клуба яркими победами в оставшихся матчах Премьер-лиги с «Ростовом» и ЦСКА.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    13.05.2017 10:46
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +32

      pro-vad 15 мая 2017, 21:22

      Таиф конечно не Газпром, но денег на Бердыева может хватить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 13 мая 2017, 16:09

      Было-бы здорово , только не реально.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 13 мая 2017, 15:13

      Пословица не права, заходят и трижды в одну реку... Но только тогда, когда дом на одной стороне реки, а интерес на другой....

      А где дом у Бердыева? Неужели в Казани?

      я уже говорил, что сначала Памятник из золота в полный рост на улице Баумана, потом Кул-Шариф переименовать в Сердце Курбана и попечительский совет Рубина 2013 года в полном составе подметает дорогу из аэропорта до резиденции Рубина по приезду Бердыева...

      а потом предложения)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > семёнычев 13 мая 2017, 17:37

      Почему на Баумана?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > андрей андреев 13 мая 2017, 19:36

      насколько я знаю, это что-то вроде московского Арбата, только в Казани.... хотя на все 100 не уверен...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > alek-pashckov 14 мая 2017, 16:35

      И я об этом))))

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 13 мая 2017, 14:19

      Нужно вспомнить игру в Казани, с обыском и прокуратурой

      3
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      Рейтинг: +161

      sidors32 13 мая 2017, 13:31

      Как уже задолбал этот БИЗНЕС Online своими бреднями.

      2
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      Рейтинг: +2250

      kvm 13 мая 2017, 13:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      туркмен продолжает разорять клубы своей зарплатой

      -7
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 13 мая 2017, 12:43

      не знаю.. с учетом, как неуважительно его проводили.. я бы на его месте подумал. А если и возвращаться, то загибать пальцы по всем своим условиям. Чтобы дорожку стелили и молились на него.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 мая 2017, 12:31

      Спохватились, ну нет уж...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 13 мая 2017, 11:40

      Не надо было отпускать

      0
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      Рейтинг: +179

      krokodail 13 мая 2017, 11:12

      Сон рассказывают.Колдуны говорят,что с пятницы на субботу сбываются.

      3
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