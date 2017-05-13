Спонсор «Рубина» планирует вернуть Бердыева в Казань

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться в «Рубин» на должность главного тренера. С такой инициативой выступает спонсор казанского клуба ТАИФ. Известно, что сам Бердыев рассчитывает в скором времени покинуть «Ростов» из-за неустойчивого финансового состояния.
Кроме того, «Рубин» рассматривает кандидатуры перспективных российских тренеров. Действующий главный тренер казанцев Хави Грасия все еще может сохранить свой пост на следующий сезон, если ему удастся поразить руководство клуба яркими победами в оставшихся матчах Премьер-лиги с «Ростовом» и ЦСКА.
Источник: БИЗНЕС Online
А где дом у Бердыева? Неужели в Казани?
я уже говорил, что сначала Памятник из золота в полный рост на улице Баумана, потом Кул-Шариф переименовать в Сердце Курбана и попечительский совет Рубина 2013 года в полном составе подметает дорогу из аэропорта до резиденции Рубина по приезду Бердыева...
а потом предложения)))