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Спонсор «Рубина» планирует вернуть Бердыева в Казань

13 мая 2017, 10:46
13

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться в «Рубин» на должность главного тренера. С такой инициативой выступает спонсор казанского клуба ТАИФ. Известно, что сам Бердыев рассчитывает в скором времени покинуть «Ростов» из-за неустойчивого финансового состояния.

Кроме того, «Рубин» рассматривает кандидатуры перспективных российских тренеров. Действующий главный тренер казанцев Хави Грасия все еще может сохранить свой пост на следующий сезон, если ему удастся поразить руководство клуба яркими победами в оставшихся матчах Премьер-лиги с «Ростовом» и ЦСКА.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Бердыев Курбан Грасия Хави
Комментарии (13)
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krokodail
1494663171
Сон рассказывают.Колдуны говорят,что с пятницы на субботу сбываются.
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Sanches 1204
1494664803
Не надо было отпускать
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арейская
1494667879
Спохватились, ну нет уж...
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exreporter
1494668625
не знаю.. с учетом, как неуважительно его проводили.. я бы на его месте подумал. А если и возвращаться, то загибать пальцы по всем своим условиям. Чтобы дорожку стелили и молились на него.
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kvm
1494669951
туркмен продолжает разорять клубы своей зарплатой
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sidors32
1494671507
Как уже задолбал этот БИЗНЕС Online своими бреднями.
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compka
1494674343
Нужно вспомнить игру в Казани, с обыском и прокуратурой
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семёнычев
1494677607
Пословица не права, заходят и трижды в одну реку... Но только тогда, когда дом на одной стороне реки, а интерес на другой....
А где дом у Бердыева? Неужели в Казани?
я уже говорил, что сначала Памятник из золота в полный рост на улице Баумана, потом Кул-Шариф переименовать в Сердце Курбана и попечительский совет Рубина 2013 года в полном составе подметает дорогу из аэропорта до резиденции Рубина по приезду Бердыева...
а потом предложения)))
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paparazzi-kazan
1494680982
Было-бы здорово , только не реально.
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pro-vad
1494872520
Таиф конечно не Газпром, но денег на Бердыева может хватить.
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