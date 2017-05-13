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    Джанаев и Крицюк пропустят Кубок конфедераций-2017

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что на Кубке конфедераций-2017 из-за травм не сыграют вратари Сослан Джанаев («Ростов») и Станислав Крицюк («Краснодар»).

    «Они не сыграют на турнире. На последнем сборе были Гилерме и Александр Беленов, работой которых мы удовлетворены. За другими кандидатами, само собой, мы тоже смотрим, потому что это наша обязанность.

    Новички в сборной? Работа ведется, сегодня сказать не могу кто это будет. Есть детали, которые мы обсуждаем, но фамилии называть не буду», – сказал Черчесов.

    Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

    Источник: ТАСС

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    13.05.2017 10:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 мая 2017, 16:36

      Жаль Медведева не берут....он сейчас прекрасной форме)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 13 мая 2017, 13:03

      Главное что бы акинфеев был в порядке

      3
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      Рейтинг: +25

      Muzaved 13 мая 2017, 11:23

      А как же Медведев?из того же Ростова? Молодой же? А да зачем брать то таких... Молодых же не берём...

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Muzaved 13 мая 2017, 12:09

      Медведев только полсезона сыграл. А Беленов и Гилерме весь сезон. А ещё есть чемпион России Ребров, надёжный Лунев. И они все весь сезон провели на хорошем уровне.

      1
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > Nesterenko 13 мая 2017, 14:54

      Ребров пропустил 24 мяча,это надёжно?)

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Алекс Таранов 13 мая 2017, 22:43

      А в пропущенных мячах есть его вина?

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