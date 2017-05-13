Джанаев и Крицюк пропустят Кубок конфедераций-2017

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что на Кубке конфедераций-2017 из-за травм не сыграют вратари Сослан Джанаев («Ростов») и Станислав Крицюк («Краснодар»).

«Они не сыграют на турнире. На последнем сборе были Гилерме и Александр Беленов, работой которых мы удовлетворены. За другими кандидатами, само собой, мы тоже смотрим, потому что это наша обязанность.

Новички в сборной? Работа ведется, сегодня сказать не могу кто это будет. Есть детали, которые мы обсуждаем, но фамилии называть не буду», – сказал Черчесов.

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.