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    Мората подписался на игроков «Челси» в инстаграме

    «Бомбардир» писал о желании нападающего «Реала» Альваро Мораты покинуть команду по окончании сезона. Футболиста связывают с переходом в «Челси».

    24-летний испанец подписался в инстаграме на Эдена Азара, Диего Косту, Сезара Аспиликуэту, Виллиана, Дидье Дрогба, Тибо Куртуа и Сеска Фабрегаса.

    В нынешнем сезоне Мората забил 20 голов и отдал шесть результативных передач в 40-ка матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    12.05.2017 23:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 мая 2017, 10:19

      Дэвид Бекхэм еще - может в фильмах сниматься будет ?)))

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv > ItalianFootball 14 мая 2017, 22:15

      А вот недавно снялся в эпизоде фильма "Меч короля Артура", что-то зрителям это не понравилось, критиковали его.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 01:13

      походу не утка

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 13 мая 2017, 00:36

      Очень жду этого трансфера.)

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