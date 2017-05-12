Мората подписался на игроков «Челси» в инстаграме

«Бомбардир» писал о желании нападающего «Реала» Альваро Мораты покинуть команду по окончании сезона. Футболиста связывают с переходом в «Челси».

24-летний испанец подписался в инстаграме на Эдена Азара, Диего Косту, Сезара Аспиликуэту, Виллиана, Дидье Дрогба, Тибо Куртуа и Сеска Фабрегаса.

В нынешнем сезоне Мората забил 20 голов и отдал шесть результативных передач в 40-ка матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.