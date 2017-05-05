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    Мората принял решение уйти из «Реала» в конце сезона

    Нападающий «Реала» Альваро Мората сменит клубную прописку по окончании сезона. 24-летний испанец принял окончательное решение покинуть мадридскую команду в летнее трансферное окно из-за малого количества игровой практики.

    Сообщается, что форвард остался крайне разочарован тем, что не принял участие в матчах против «Барселоны» и «Баварии».

    Футболист раздумывает над переходом в «Челси» или «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мората записал на свой счет 13 голов в 23 матчах.

    Источник: AS

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    05.05.2017 15:27
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +25

      Johnny2la 7 мая 2017, 00:06

      Альваро, конечно, прав, но!!!!! Вот как можно отпускать такого игрока и оставлять в основе Бензема??? Парень выходя в основе раз в 4 матча клепает голы пачками, а тот, который ТИПО основной нападающий губит по 3-4 реальных момента за матч!!!! При этом, в играх с топ-клубами Бензема не показывает АБСОЛЮТНО ничего! Да, сколько можно уж так раздавать своих воспитанников,а!?!?!?!?
      P.S.: Очень надеюсь, что с возвращением Рауля в клуб ситуация изменится, потому что очень не хочется, чтобы Реал потерял Ассенсио (хоть и не воспитанник клуба), Иско, Диаса...

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 6 мая 2017, 01:33

      Сидя на банке,выходя в концовках на 20-25 минут быть вторым бомбардиром в команде после Криштиану Роналду - просто трэш дичайший от руководства и селекционеров сливочных.Считаю будет полной глупостью отпустить такого нападающего.Сколько можно смотреть на просраные моменты Бензема.когда парень играя в 3 раза меньше забивает больше?!Что с этим миром не так...

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      Рейтинг: +10

      Lazio 1900 5 мая 2017, 22:54

      Правильно,что решил уйти. Нечего сидеть на банке. Молодой перспективный нападающий ничем не хуже бензема,даже может и сильнее в чем-то, а постоянно сидит на замене.

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 мая 2017, 18:19

      Не игралось в ЮВЕ ему

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      Рейтинг: +73

      Фесс 5 мая 2017, 18:13

      Все правильно.

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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 5 мая 2017, 17:46

      В Челси его Конте заберет

      0
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 5 мая 2017, 17:40

      Надоело на банке сидеть.

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 5 мая 2017, 17:28

      думаю это спекуляция,Мората будущее Реала в нападении,он быстр,техничен и на втором этаже играет на уровне!по тихоньку Бенза сольют,а Альваро обязательно получит свой шанс и докажет,что он номер 9 в команде!!!

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 5 мая 2017, 17:20

      и правильно! сука Перес лишь бы побольше заработать вернул его, если бы сейчас играл за Юве точно выиграл бы ЛЧ!

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 5 мая 2017, 16:58

      СИДЕЛ БЫ В ЮВЕНТУСЕ И РАДОВАЛСЯ

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