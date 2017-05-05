Мората принял решение уйти из «Реала» в конце сезона

Нападающий «Реала» Альваро Мората сменит клубную прописку по окончании сезона. 24-летний испанец принял окончательное решение покинуть мадридскую команду в летнее трансферное окно из-за малого количества игровой практики.

Сообщается, что форвард остался крайне разочарован тем, что не принял участие в матчах против «Барселоны» и «Баварии».

Футболист раздумывает над переходом в «Челси» или «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мората записал на свой счет 13 голов в 23 матчах.