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Мората принял решение уйти из «Реала» в конце сезона

5 мая 2017, 15:27
22

Нападающий «Реала» Альваро Мората сменит клубную прописку по окончании сезона. 24-летний испанец принял окончательное решение покинуть мадридскую команду в летнее трансферное окно из-за малого количества игровой практики.

Сообщается, что форвард остался крайне разочарован тем, что не принял участие в матчах против «Барселоны» и «Баварии».

Футболист раздумывает над переходом в «Челси» или «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мората записал на свой счет 13 голов в 23 матчах.

Источник: AS
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Юнайтед Челси Мората Альваро
Комментарии (22)
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hevbn 28
1493988639
Это правильное решение для Альваро ,по моему со стороны Реала это было очень не красиво вести себя как собака на сене ,вернуть собственного воспитанника в клуб только для того ,чтобы он просиживать на лавке.Мората хороший нападающий , который умеет забивать мячи, и он очень пригодится и Манчестеру ,и Челси ,тем более и у той и у другой команды всего по большому счету по полтора , нападающих, это вообще трэнд в Англии ,у Ливерпуля нет вообще нападающих, если не считать не играющего Старриджа ,кстати по моему Мората очень подошел бы красным.
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Protosser
1493989170
Иди к Конте, конечно.
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Juve1897
1493989729
Альваро, идём к нам обратно в Юве! Мы будем только рады тебе!
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elizaveta-285
1493989966
Возвращайся обратно!!! Ювентус тебя ждет!!!
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sergun-kuk
1493990897
Жаль, что Зидан ему не доверяет! Нужно искать другой клуб!!!
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alexidj
1493991211
Однозначно к Конте в Челси)вместо Косты)
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Зэб
1493992167
В Ювентусе играл достойно.Реал как собака на сене.
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СОКОЛ САРАТОВ
1493992731
СИДЕЛ БЫ В ЮВЕНТУСЕ И РАДОВАЛСЯ
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Luis Figo
1493994007
и правильно! сука Перес лишь бы побольше заработать вернул его, если бы сейчас играл за Юве точно выиграл бы ЛЧ!
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KingRey21
1493994516
думаю это спекуляция,Мората будущее Реала в нападении,он быстр,техничен и на втором этаже играет на уровне!по тихоньку Бенза сольют,а Альваро обязательно получит свой шанс и докажет,что он номер 9 в команде!!!
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