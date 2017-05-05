Мората принял решение уйти из «Реала» в конце сезона

Альваро, конечно, прав, но!!!!! Вот как можно отпускать такого игрока и оставлять в основе Бензема??? Парень выходя в основе раз в 4 матча клепает голы пачками, а тот, который ТИПО основной нападающий губит по 3-4 реальных момента за матч!!!! При этом, в играх с топ-клубами Бензема не показывает АБСОЛЮТНО ничего! Да, сколько можно уж так раздавать своих воспитанников,а!?!?!?!?
P.S.: Очень надеюсь, что с возвращением Рауля в клуб ситуация изменится, потому что очень не хочется, чтобы Реал потерял Ассенсио (хоть и не воспитанник клуба), Иско, Диаса...
Нападающий «Реала» Альваро Мората сменит клубную прописку по окончании сезона. 24-летний испанец принял окончательное решение покинуть мадридскую команду в летнее трансферное окно из-за малого количества игровой практики.
Сообщается, что форвард остался крайне разочарован тем, что не принял участие в матчах против «Барселоны» и «Баварии».
Футболист раздумывает над переходом в «Челси» или «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мората записал на свой счет 13 голов в 23 матчах.