Источник: Мората сказал друзьям, что летом станет игроком «Челси»

Нападающий «Реала» Альваро Мората во время летнего трансферного может перейти в «Челси». По информации источника, 24-летний испанец уже сообщил своим друзьям, что грядущим летом станет игроком лондонского клуба. Ранее сообщалось, что в услугах форварда лично заинтересован главный тренер синих Антонио Конте.

По данным Transfermarkt, стоимость Мораты составляет 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Реал» в Примере 14 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.