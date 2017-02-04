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    Источник: Мората сказал друзьям, что летом станет игроком «Челси»

    Нападающий «Реала» Альваро Мората во время летнего трансферного может перейти в «Челси». По информации источника, 24-летний испанец уже сообщил своим друзьям, что грядущим летом станет игроком лондонского клуба. Ранее сообщалось, что в услугах форварда лично заинтересован главный тренер синих Антонио Конте.

    По данным Transfermarkt, стоимость Мораты составляет 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Реал» в Примере 14 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    04.02.2017 01:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +60

      REAL1902 4 февраля 2017, 11:44

      Вполне возможен такой вариант, учитывая что Коста собрался в Китай. Батшуайи явно не тянет на роль основного. Так что новый нападающий явно нужен. Да и если Реал всерьез нацелен на Дибалу или Обаменьянга, то либо Морату, либо Бензема точно отпустят.

      0
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      Рейтинг: +32

      umarjon1935 4 февраля 2017, 07:35

      Это всего лишь слухи или мечта Мораты. Ведь официального подтверждения нет.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 4 февраля 2017, 07:24

      Может же человек помечтать

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 февраля 2017, 04:11

      Ну что же, Мората так Мората. В конце концов Конте знает что делает. А вообще был бы рад, если схема стала бы 3-5-2, с 2 напами . . . уж сильно хочется посмотреть на Азара в качестве атакующего полузаща и Алексиса с Моратой на острие . . .

      0
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      Рейтинг: +37

      ololoshka 4 февраля 2017, 01:54

      я тоже друзьям говорю, что больше не пью..
      По данным Transfermarkt, я бухаю каждый день

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