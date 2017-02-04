Источник: Мората сказал друзьям, что летом станет игроком «Челси»

Вполне возможен такой вариант, учитывая что Коста собрался в Китай. Батшуайи явно не тянет на роль основного. Так что новый нападающий явно нужен. Да и если Реал всерьез нацелен на Дибалу или Обаменьянга, то либо Морату, либо Бензема точно отпустят.
Нападающий «Реала» Альваро Мората во время летнего трансферного может перейти в «Челси». По информации источника, 24-летний испанец уже сообщил своим друзьям, что грядущим летом станет игроком лондонского клуба. Ранее сообщалось, что в услугах форварда лично заинтересован главный тренер синих Антонио Конте.
По данным Transfermarkt, стоимость Мораты составляет 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Реал» в Примере 14 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.