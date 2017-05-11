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    «Боруссия» присматривается к форварду «Наполи»

    Руководство дортмундской «Боруссии» заинтересовано в приобретении польского форварда Аркадиуша Милика, выступающего за «Наполи», сообщает Sport1.de. Итальянская сторона готова рассмотреть предложения, в том числе вариант с арендой футболиста. Милик в текущем сезоне проиграл конкуренцию за основной состав Дрису Мертенсу. В случае, если бельгийский игрок по окончании сезона решит остаться в «Наполи», то новое место работы придется искать поляку.

    В текущем сезоне Милик сыграл 16 матчей в итальянской Серии А, в которых забил пять голов. Он перешел в «Наполи» летом 2016 года из «Аякса». Контракт рассчитан до 2021 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2017 06:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 11 мая 2017, 10:30

      Да ненужен Боруссии Милик , а интерес скорее так приписали , после Левандовского , Блащиковски и Пищека , Дортмунду приписывают интерес почти ко всем мало мальски серьезным игрокам Польши

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 мая 2017, 10:08

      Руки прочь от талантов Серии А!

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 11 мая 2017, 09:58

      Травма помешала в начале сезона!

      0
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      Рейтинг: +34

      СеняШахты 11 мая 2017, 09:50

      Ого

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 мая 2017, 08:40

      Если бы не травма то не проиграл бы Мертенсу, начал то очень хорошо.

      0
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      Рейтинг: +41

      Лопатка 11 мая 2017, 07:57

      ага

      0
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