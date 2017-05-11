«Боруссия» присматривается к форварду «Наполи»

Руководство дортмундской «Боруссии» заинтересовано в приобретении польского форварда Аркадиуша Милика, выступающего за «Наполи», сообщает Sport1.de. Итальянская сторона готова рассмотреть предложения, в том числе вариант с арендой футболиста. Милик в текущем сезоне проиграл конкуренцию за основной состав Дрису Мертенсу. В случае, если бельгийский игрок по окончании сезона решит остаться в «Наполи», то новое место работы придется искать поляку.

В текущем сезоне Милик сыграл 16 матчей в итальянской Серии А, в которых забил пять голов. Он перешел в «Наполи» летом 2016 года из «Аякса». Контракт рассчитан до 2021 года.