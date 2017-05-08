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    Панов: «Чтобы на что-то претендовать, Луческу для начала нужно обыграть «Терек» на своем поле»

    Бывший форвард «Зенита» Александр Панов прокомментировал высказывание главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу в адрес «Спартака», который благодаря вчерашнему поражению сине-бело-голубых от «Терека» (0:1) во встрече 27-го тура РФПЛ, досрочно завоевал звание чемпиона России (отрыв красно-белых за три тура до завершения первенства от ближайших конкурентов ЦСКА и «Зенита» составляет 10 и 11 очков соответственно) .

    Напомним, румынский специалист заявил следующее: «Не думаю, что «Спартак» был лучшим по игре, но он заслужил победу, все было на его стороне. Была поддержка прессы и другая поддержка тоже».

    «Ну что тут сказать… Всегда хочется уколоть победителей, но, как говорится, победителей не судят. Это мнение Луческу. Наверное, для начала нужно на своем поле обыграть «Терек», чтобы претендовать на что-то.

    А говорить о том, что «Спартак» не достоин… В турнирной таблице все написано черным по белому. На вершине «Спартак» с отрывом в 11 очков», – сказал Панов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2017 23:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +571

      RJM555 10 мая 2017, 14:12

      а что этот умник хотел сказать что Терек команда которая борется за выживание?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 мая 2017, 10:01

      а Паненок то засланный да и многие говорят Спартак выиграл титул не показывая чемпионской игры, да еще и за счет плохой игры ЦСКА и Зенита вот и весь секрет победы Спартака

      -2
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      Рейтинг: +160

      виктоша 9 мая 2017, 06:27

      Однозначно Халка возвращать, тем более, у него какие-то там терки с китаезами. Без Халка и Дзюба не Дзюба, а без Дзюбы и Халк не Халк, так получается.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 мая 2017, 23:59

      Прав Панов ! Луческу провалился и првалил Зенит.....

      3
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 8 мая 2017, 23:55

      Спасибо за адекватность, Александр!

      2
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