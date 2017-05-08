Панов: «Чтобы на что-то претендовать, Луческу для начала нужно обыграть «Терек» на своем поле»

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов прокомментировал высказывание главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу в адрес «Спартака», который благодаря вчерашнему поражению сине-бело-голубых от «Терека» (0:1) во встрече 27-го тура РФПЛ, досрочно завоевал звание чемпиона России (отрыв красно-белых за три тура до завершения первенства от ближайших конкурентов ЦСКА и «Зенита» составляет 10 и 11 очков соответственно) .

Напомним, румынский специалист заявил следующее: «Не думаю, что «Спартак» был лучшим по игре, но он заслужил победу, все было на его стороне. Была поддержка прессы и другая поддержка тоже».

«Ну что тут сказать… Всегда хочется уколоть победителей, но, как говорится, победителей не судят. Это мнение Луческу. Наверное, для начала нужно на своем поле обыграть «Терек», чтобы претендовать на что-то.

А говорить о том, что «Спартак» не достоин… В турнирной таблице все написано черным по белому. На вершине «Спартак» с отрывом в 11 очков», – сказал Панов.