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  • Панов: «Чтобы на что-то претендовать, Луческу для начала нужно обыграть «Терек» на своем поле»

Панов: «Чтобы на что-то претендовать, Луческу для начала нужно обыграть «Терек» на своем поле»

8 мая 2017, 23:49
6

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов прокомментировал высказывание главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу в адрес «Спартака», который благодаря вчерашнему поражению сине-бело-голубых от «Терека» (0:1) во встрече 27-го тура РФПЛ, досрочно завоевал звание чемпиона России (отрыв красно-белых за три тура до завершения первенства от ближайших конкурентов ЦСКА и «Зенита» составляет 10 и 11 очков соответственно) .

Напомним, румынский специалист заявил следующее: «Не думаю, что «Спартак» был лучшим по игре, но он заслужил победу, все было на его стороне. Была поддержка прессы и другая поддержка тоже».

«Ну что тут сказать… Всегда хочется уколоть победителей, но, как говорится, победителей не судят. Это мнение Луческу. Наверное, для начала нужно на своем поле обыграть «Терек», чтобы претендовать на что-то.

А говорить о том, что «Спартак» не достоин… В турнирной таблице все написано черным по белому. На вершине «Спартак» с отрывом в 11 очков», – сказал Панов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ахмат Панов Александр Луческу Мирча
Комментарии (6)
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Andrey160268
1494276904
Спасибо за адекватность, Александр!
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acer2003
1494277164
Прав Панов ! Луческу провалился и првалил Зенит.....
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виктоша
1494300452
Однозначно Халка возвращать, тем более, у него какие-то там терки с китаезами. Без Халка и Дзюба не Дзюба, а без Дзюбы и Халк не Халк, так получается.
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Garrincha58
1494313278
а Паненок то засланный да и многие говорят Спартак выиграл титул не показывая чемпионской игры, да еще и за счет плохой игры ЦСКА и Зенита вот и весь секрет победы Спартака
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RJM555
1494414747
а что этот умник хотел сказать что Терек команда которая борется за выживание?
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