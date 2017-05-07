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  • Жулиано: «Спартак» сам себя сделал чемпионом. «Зенит» ничего ему не дарил»

Жулиано: «Спартак» сам себя сделал чемпионом. «Зенит» ничего ему не дарил»

7 мая 2017, 22:45
31

Полузащитник «Зенита» Жулиано выразил мнение, что «Спартак», ставший чемпионом России, полностью заслужил быть сильнейшим клубом страны.

Напомним, московский клуб досрочно обеспечил себе чемпионское звание после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1).

«Расстроены ли тем, что сделали сегодня «Спартак» чемпионом? Нет, «Спартак» сам сделал себя чемпионом. Он заслужил первое место. Эта команда играла лучше других на протяжении целого сезона. Мы ей ничего сегодня не дарили», – сказал Жулиано.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Жулиано
Комментарии (31)
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Shpion23
1494186538
Жулиано уходи оттуда, ты ж вроде нормальный, адекватный чувак...
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Fancyfall
1494186550
правильно сказал, молодец!
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SEREGA 64
1494186642
НАВЕРНО САМЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ИГРОК И МУЖИК ИЗ ЭТОЙ КОМАНДЫ НЫТИКОВ
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DZHEK_VOROBEY1987
1494186657
При такой игре,в какую сейчас играет Зенит,для них и третье место за счастье,а если бы были порасторопнее Краснодар с Ростовом,то могли бы и на 4-5ё место их скинуть.
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Алекc
1494186770
ну хоть один адекватный в зените
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GROSS77
1494186860
Жулиано мужик это факт,в зените таких мало.в основном нытики во главе с тренером.
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filosof sparty
1494186876
Достойно!
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Д Альбертини
1494187040
Спасибо тебе Виктор, на добром слове! Достойные слова произнес
Ответить
okolofutbola
1494187059
Где дзьюба,почему не берете интервью у него?Человек в Зенит уходил за титулами!Уж очень хочется диванному критику услышать его речь.
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docndoc
1494188250
У парня иммунитет на пи@дабольскую зенитную бациллу, сохраняет ясность ума. Не всем такое дано...
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