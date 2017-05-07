Жулиано: «Спартак» сам себя сделал чемпионом. «Зенит» ничего ему не дарил»

Полузащитник «Зенита» Жулиано выразил мнение, что «Спартак», ставший чемпионом России, полностью заслужил быть сильнейшим клубом страны.

Напомним, московский клуб досрочно обеспечил себе чемпионское звание после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1).

«Расстроены ли тем, что сделали сегодня «Спартак» чемпионом? Нет, «Спартак» сам сделал себя чемпионом. Он заслужил первое место. Эта команда играла лучше других на протяжении целого сезона. Мы ей ничего сегодня не дарили», – сказал Жулиано.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это