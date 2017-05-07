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    Жулиано: «Спартак» сам себя сделал чемпионом. «Зенит» ничего ему не дарил»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано выразил мнение, что «Спартак», ставший чемпионом России, полностью заслужил быть сильнейшим клубом страны.

    Напомним, московский клуб досрочно обеспечил себе чемпионское звание после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1).

    «Расстроены ли тем, что сделали сегодня «Спартак» чемпионом? Нет, «Спартак» сам сделал себя чемпионом. Он заслужил первое место. Эта команда играла лучше других на протяжении целого сезона. Мы ей ничего сегодня не дарили», – сказал Жулиано.

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2017 22:45
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 8 мая 2017, 22:54

      Слова настоящего спортсмена! И обратите внимание, что он не стал плакаться, как многие вслед за тренером, а просто признал - СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!!

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2017, 11:11

      Всё верно сказал. Надо уметь проигрывать.

      0
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      Рейтинг: +88

      Vara81 8 мая 2017, 08:49

      Достойный футболист, и как человек !!!

      0
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 8 мая 2017, 07:53

      Очень хочется "поздравить" Дзюбу, и услышать в ответ (сквозь его слезы) что он скажет.

      -1
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      Рейтинг: -153

      Nariman27 > Пастырь 8 мая 2017, 11:01

      Дзюпа: "Еду к халку в Китай за трофеями, а не за деньгами"

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      Рейтинг: +383

      VASoMeat > Nariman27 8 мая 2017, 13:26

      хахаха,а я когда то верил что Дзюппа станет лидером спартака,увы слился поц))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2017, 07:22

      Адекват -в отличии от своего тренера.

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      Рейтинг: +447

      alexidj 8 мая 2017, 06:42

      Вот, респект ! Адекватное мнение у соперников ещё существует) интересно теперь ещё игрочишку услышать)

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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 8 мая 2017, 05:45

      очень достойно....

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      Рейтинг: +454

      Filllllll 8 мая 2017, 01:22

      Насколько отличается от пи&ора луческу!

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 00:06

      спасибо, с победой

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      Рейтинг: +78

      chuvak591 7 мая 2017, 23:48

      Респект и уважуха чувак))))

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