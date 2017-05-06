Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Лестер» разгромил «Уотфорд» и другие результаты

    В поединке 36-го тура АПЛ «Лестер» в родных стенах одержал крупную победу над «Уотфордом». Голы на свой счет записали Ндиди, Марез и Олбрайтон.

    В других встречах «Халл Сити» дома уступил «Сандерленду», «Бернли» разошелся миром с «Вест Бромвичем», а «Борнмут» разделил очки со «Сток Сити».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

    Халл Сити – Сандерленд – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Джонс, 69; 0:2 – Дефо, 90+2.

    Бернли – Вест Бромвич – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Воукс, 56; 1:1 – Рондон, 66; 1:2 – Доусон, 78; 2:2 – Воукс, 86.

    Борнмут – Сток Сити – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Муссе, 33 (в свои ворота); 1:1 – Станислас, 62; 1:2 – Диуф, 73; 2:2 – Шоукросс, 81 (в свои ворота).

    Лестер – Уотфорд – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ндиди, 38; 2:0 – Марез, 58; 3:0 – Олбрайтон, 90+3.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2017 18:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 19:06

      браво лестер, по первой половине чемпионата было больно смотреть на чемпиона, теперь всё в порядке

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11