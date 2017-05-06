АПЛ. «Лестер» разгромил «Уотфорд» и другие результаты

В поединке 36-го тура АПЛ «Лестер» в родных стенах одержал крупную победу над «Уотфордом». Голы на свой счет записали Ндиди, Марез и Олбрайтон.

В других встречах «Халл Сити» дома уступил «Сандерленду», «Бернли» разошелся миром с «Вест Бромвичем», а «Борнмут» разделил очки со «Сток Сити».

Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

Халл Сити – Сандерленд – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Джонс, 69; 0:2 – Дефо, 90+2.

Бернли – Вест Бромвич – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Воукс, 56; 1:1 – Рондон, 66; 1:2 – Доусон, 78; 2:2 – Воукс, 86.

Борнмут – Сток Сити – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Муссе, 33 (в свои ворота); 1:1 – Станислас, 62; 1:2 – Диуф, 73; 2:2 – Шоукросс, 81 (в свои ворота).

Лестер – Уотфорд – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ндиди, 38; 2:0 – Марез, 58; 3:0 – Олбрайтон, 90+3.

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