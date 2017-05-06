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  • Черчесов будет использовать Зобнина в центре полузащиты сборной России

Черчесов будет использовать Зобнина в центре полузащиты сборной России

6 мая 2017, 09:06
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, на какой позиции он видит полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в национальной команде. Стоит отметить, что за клуб Роман играет как в центре поля, так и на флангах. В текущем чемпионате России он провел 26 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

– Хорошая новость весны для сборной – игра Романа Зобнина за «Спартак».

– Это говорит о том, что все-таки у нас появляется молодежь. Миранчук, Головин, Зобнин, Джикия, Кутепов. Но ее нужно правильно использовать, а сама она – показывать стабильный результат, чтобы выйти на новый, более высокий уровень.

– Массимо Каррера сделал Зобнина универсалом. Вы его видите только в центре поля, или на флангах тоже?

– Заявка на турнир ограничена 23 футболистами, и на универсализм нельзя не обращать внимания. Вопрос в том, нет ли потери качества от перехода на другую позицию. Мы считаем, что Зобнин – игрок середины поля, и рассчитываем в первую очередь на это. А ситуация всегда может подсказать какие-то нюансы во время матчей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Спартак Зобнин Роман Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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NEON-SM
1494051128
ну на счёт Кутепова не торопись, его на лавочку посадили из-за постоянных ошибок, перехвалили парня
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vladimir-7
1494051359
Это твои заботы кого ставить, а кого нет. Нам нужен результат и положительный.
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Cosh18
1494053011
Все-таки жаль что у него тёрки с Денисовым
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agrmark
1494061626
Совершенно справедливо!
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Mahone
1494062842
Правильно,наигрывайте молодежь!!!!!!!!!! Их во многих командах много,на старом багаже не уедешь далеко!!!!!!!!!! Ведь впереди ЧМ,да еще в России
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евгений сергеевичч
1494670236
хочу в сборной видеть акинфеева дзагоева головина зобнина смолова и глушакова, с остальными пока не радужные перспективы
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