Черчесов будет использовать Зобнина в центре полузащиты сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, на какой позиции он видит полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в национальной команде. Стоит отметить, что за клуб Роман играет как в центре поля, так и на флангах. В текущем чемпионате России он провел 26 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

– Хорошая новость весны для сборной – игра Романа Зобнина за «Спартак».

– Это говорит о том, что все-таки у нас появляется молодежь. Миранчук, Головин, Зобнин, Джикия, Кутепов. Но ее нужно правильно использовать, а сама она – показывать стабильный результат, чтобы выйти на новый, более высокий уровень.

– Массимо Каррера сделал Зобнина универсалом. Вы его видите только в центре поля, или на флангах тоже?

– Заявка на турнир ограничена 23 футболистами, и на универсализм нельзя не обращать внимания. Вопрос в том, нет ли потери качества от перехода на другую позицию. Мы считаем, что Зобнин – игрок середины поля, и рассчитываем в первую очередь на это. А ситуация всегда может подсказать какие-то нюансы во время матчей.