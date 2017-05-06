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    Черчесов будет использовать Зобнина в центре полузащиты сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, на какой позиции он видит полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в национальной команде. Стоит отметить, что за клуб Роман играет как в центре поля, так и на флангах. В текущем чемпионате России он провел 26 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

    – Хорошая новость весны для сборной – игра Романа Зобнина за «Спартак».

    – Это говорит о том, что все-таки у нас появляется молодежь. Миранчук, Головин, Зобнин, Джикия, Кутепов. Но ее нужно правильно использовать, а сама она – показывать стабильный результат, чтобы выйти на новый, более высокий уровень.

    – Массимо Каррера сделал Зобнина универсалом. Вы его видите только в центре поля, или на флангах тоже?

    – Заявка на турнир ограничена 23 футболистами, и на универсализм нельзя не обращать внимания. Вопрос в том, нет ли потери качества от перехода на другую позицию. Мы считаем, что Зобнин – игрок середины поля, и рассчитываем в первую очередь на это. А ситуация всегда может подсказать какие-то нюансы во время матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2017 09:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 13 мая 2017, 13:10

      хочу в сборной видеть акинфеева дзагоева головина зобнина смолова и глушакова, с остальными пока не радужные перспективы

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 мая 2017, 12:27

      Правильно,наигрывайте молодежь!!!!!!!!!! Их во многих командах много,на старом багаже не уедешь далеко!!!!!!!!!! Ведь впереди ЧМ,да еще в России

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 6 мая 2017, 12:07

      Совершенно справедливо!

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 6 мая 2017, 09:43

      Все-таки жаль что у него тёрки с Денисовым

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 мая 2017, 09:15

      Это твои заботы кого ставить, а кого нет. Нам нужен результат и положительный.

      -1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 09:12

      ну на счёт Кутепова не торопись, его на лавочку посадили из-за постоянных ошибок, перехвалили парня

      1
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