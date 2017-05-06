Черчесов представил свое видение календаря сезона-2017/18

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как РФС влияет на составление календаря российской Премьер-лиги сезона-2017/18. Он отметил, что стороны имеют нормальный профессиональный рабочий контакт, никто ни на кого не давит.

– Насколько плотно вы задействованы в процессе подготовки календаря следующего сезона перед ЧМ-2018?

– Мы уже три месяца назад подали в РФПЛ на имя ее президента Сергея Прядкина официальную бумагу за подписями генерального директора РФС Александра Алаева и моей на тему нашего видения расписания сезона-2017/18. С лигой у нас профессиональный рабочий контакт, мы все детали обсуждаем. У нее – свои пожелания, у нас – свои. Никто ни на кого не давит. Убежден, что и в этом случае примем правильное решение.

Наши запросы происходят не из прихотей, а из анализа подготовки сборной России ко всем последним турнирам. Вот, смотрите (Черчесов достает расчерченный лист со всеми деталями по сборам, начиная с Евро-2008). Причем не только нашей команды, но и других. Более того, все расписано по дням и чуть ли ни минутам в подготовке не только к Кубку конфедераций (документ подписан Черчесовым и генеральным директором РФС Александром Алаевым), но и к ЧМ-2018. Вплоть до расписания тренировок и дней отдыха.

– Не просили также перенести и последний тур нынешнего чемпионата с 21 мая на более ранний срок?

– Исключено, даже не задумывался. Потому что у каждого клуба и телевидения все уже давно спланировано. Финал Кубка – это одна игра, ее можно безболезненно передвинуть, а в чемпионат ты уже не имеешь права вмешиваться. Поэтому мы заранее и подали бумаги по следующему сезону, чтобы уже ничего не менялось.