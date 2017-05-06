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Черчесов пригласил массажиста «Динамо» в сборную России

6 мая 2017, 06:03
1

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что именно его должность накладывает ответственность за выступление и результаты национальной команды. Он подтвердил, что по мере приближения Кубка конфедераций контакты с президентом РФС Виталием Мутко стали случать гораздо чаще.

– А как тогда отреагировали на то, что Виталий Мутко, предваряя ваше выступление, сказал: «Вот кто за все ответит!» – и заулыбался? Какова доля шутки в этой шутке?

– Абсолютно нормально отреагировал. Потому что главный тренер всегда в ответе за выступление своей команды. Более того, меня часто спрашивают про эти слова и эту ответственность – а я считаю, что это привилегия!

– Вы с Мутко потом не обсуждали эту фразу?

– Нет. Мы всегда контактировали по рабочим вопросам, но по мере приближения Кубка конфедераций стали общаться гораздо чаще. Разговаривали и сейчас, на финале Кубка. Мы держим президента РФС в курсе всех нюансов. Недавно заехал на динамовскую базу, поскольку попросил у бело-голубых на время Кубка конфедераций в добавок к уже работающим в сборной массажисту и физиотерапевту еще одного массажиста. Председатель совета директоров Юрий Белкин, генеральный директор Евгений Муравьев и главный тренер Юрий Калитвинцев пошли нам навстречу, за что им большое спасибо.

Также побывал в Новогорске на базе, где будем располагаться во время чемпионата мира. Мы в постоянном контакте с ее руководителем Николаем Доморацким, и с замминистра спорта Павлом Новиковым, курирующим это направление. К сентябрю одно поле уже должно быть готово.

– В РФС нет спортивного директора. С кем общаетесь по рабочим вопросам в федерации?

– По стратегическим – естественно, с Виталием Леонтьевичем. А по каждодневным рабочим – с Александром Алаевым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Динамо Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (1)
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vladimir-7
1494051538
А для себя лично массажистку с красивым ротиком.
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