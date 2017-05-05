Орлов: «Будущее Луческу? Думаю, об этом нам сообщат 22 мая»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что 22 мая определится будущее Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита».

Отметим, ранее сам Луческу опроверг слухи о возможном уходе в турецкий чемпионат, где в его услугах заинтересован «Галатасарай».

«Это вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Они должны все просчитать, решить. Думаю, нам это сообщат 22 мая. Зачем мне что-то говорить, чтобы это прозвучало на весь мир? Зачем обижать, во-первых, руководство клуба, во-вторых, самого Луческу? Зачем это? Давайте подождем. Ничего не знаю. Вообще ни о ком ничего не знаю», – сказал Орлов.