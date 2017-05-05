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    Орлов: «Будущее Луческу? Думаю, об этом нам сообщат 22 мая»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что 22 мая определится будущее Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита».

    Отметим, ранее сам Луческу опроверг слухи о возможном уходе в турецкий чемпионат, где в его услугах заинтересован «Галатасарай».

    «Это вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Они должны все просчитать, решить. Думаю, нам это сообщат 22 мая. Зачем мне что-то говорить, чтобы это прозвучало на весь мир? Зачем обижать, во-первых, руководство клуба, во-вторых, самого Луческу? Зачем это? Давайте подождем. Ничего не знаю. Вообще ни о ком ничего не знаю», – сказал Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    05.05.2017 20:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 мая 2017, 23:27

      Нам вообще насрать че ты там думаешь!!! Мозг ипет, как цыган ноет (

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 5 мая 2017, 22:47

      Будущее Орлова - печально. Забвение.
      Худший рейтинг на МАТЧ ТВ.

      3
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 5 мая 2017, 21:47

      а кто нам сообщит о будущем Орлова? Надеюсь людей больше не будут вынуждать его слушать.

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 мая 2017, 21:42

      так как Зенит сыграл после нового года то будущего у старика нет и быть не может!!!!

      1
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